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    «Оскар 2020»: Спортивні фільми взяли три нагороди

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    Ford проти Ferrari - взяв два &laquo;Оскари&raquo; - «Оскар 2020»: Спортивні фільми взяли три нагороди
    Ford проти Ferrari - взяв два «Оскари»

    Спорт на «Оскарі» 2020 не пас задніх

    В ніч на понеділок, 10 лютого, в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження лауреатів американської кіноакадемії.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенсаційний тріумф «Паразитів» - повний список переможців премії «Оскар-2020»

    Серед переможців також були й фільми на спортивну тематику. Так стрічка «Ford проти Ferrari», яка розповідає про боротьбу за перемогу на легендарних автогонках 24 години Ле-Ману, взяла дві нагороди - Ендрю Бакленд і Майкл Маккаскер стали володарями статуетки за кращий монтаж, а Дональда Сільвестра відзначили за найкращий звуковий монтаж.

    В українському прокаті стрічка «Ford проти Ferrari» була невідомо чому локалізована як "Аутсайдери".

    Аутсайдери 2019 - дивіться трейлер фільму онлайн
    Автор: Ukrainian Film Distribution

    В номінації «Кращий документальний короткометражний фільм» перемогла стрічка Керол Дайсінгер і киянки Олени Андрейчевої з чудернацькою, але пронизливою назвою «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)».

    Стрічка розповідає про групу афганських дівчат, які в умовах війни в Кабулі вчаться їздити на скейтборді. Як відомо, скейтбордінг в цьому році дебютує в програмі Олімпійських ігор.

    «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)» 2020 - дивіться онлайн трейлер фільму
    Автор: Dustin Johnson

    Також на церемонії вшанували пам’ять трагічно загиблого переможця Оскару 2018 баскетболиста Кобе Браянта.

    Джерело: UA-Футбол

    кіно Премія «Оскар» Кобі Браянт
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