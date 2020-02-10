«Оскар 2020»: Спортивні фільми взяли три нагороди



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Ford проти Ferrari - взяв два «Оскари»

Спорт на «Оскарі» 2020 не пас задніх

В ніч на понеділок, 10 лютого, в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження лауреатів американської кіноакадемії.

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Серед переможців також були й фільми на спортивну тематику. Так стрічка «Ford проти Ferrari», яка розповідає про боротьбу за перемогу на легендарних автогонках 24 години Ле-Ману, взяла дві нагороди - Ендрю Бакленд і Майкл Маккаскер стали володарями статуетки за кращий монтаж, а Дональда Сільвестра відзначили за найкращий звуковий монтаж.

В українському прокаті стрічка «Ford проти Ferrari» була невідомо чому локалізована як "Аутсайдери".

Аутсайдери 2019 - дивіться трейлер фільму онлайн Автор: Ukrainian Film Distribution

В номінації «Кращий документальний короткометражний фільм» перемогла стрічка Керол Дайсінгер і киянки Олени Андрейчевої з чудернацькою, але пронизливою назвою «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)».

Стрічка розповідає про групу афганських дівчат, які в умовах війни в Кабулі вчаться їздити на скейтборді. Як відомо, скейтбордінг в цьому році дебютує в програмі Олімпійських ігор.

«Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)» 2020 - дивіться онлайн трейлер фільму Автор: Dustin Johnson

Також на церемонії вшанували пам’ять трагічно загиблого переможця Оскару 2018 баскетболиста Кобе Браянта.

Джерело: UA-Футбол