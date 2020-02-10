«Оскар 2020»: Спортивні фільми взяли три нагороди
Спорт на «Оскарі» 2020 не пас задніх
В ніч на понеділок, 10 лютого, в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження лауреатів американської кіноакадемії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенсаційний тріумф «Паразитів» - повний список переможців премії «Оскар-2020»
Серед переможців також були й фільми на спортивну тематику. Так стрічка «Ford проти Ferrari», яка розповідає про боротьбу за перемогу на легендарних автогонках 24 години Ле-Ману, взяла дві нагороди - Ендрю Бакленд і Майкл Маккаскер стали володарями статуетки за кращий монтаж, а Дональда Сільвестра відзначили за найкращий звуковий монтаж.
В українському прокаті стрічка «Ford проти Ferrari» була невідомо чому локалізована як "Аутсайдери".
В номінації «Кращий документальний короткометражний фільм» перемогла стрічка Керол Дайсінгер і киянки Олени Андрейчевої з чудернацькою, але пронизливою назвою «Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)».
Стрічка розповідає про групу афганських дівчат, які в умовах війни в Кабулі вчаться їздити на скейтборді. Як відомо, скейтбордінг в цьому році дебютує в програмі Олімпійських ігор.
Також на церемонії вшанували пам’ять трагічно загиблого переможця Оскару 2018 баскетболиста Кобе Браянта.
Джерело: UA-Футбол