Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали кілька тіл загиблих

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали кілька тіл загиблих
фото: Андрій Садовий/Telegram

Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС

У суботу, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух. З-під завалів будинку дістали тіла трьох людей. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

Під завалами знайшли тіло чоловіка віку приблизно 45 – 50 років. Також у суміжному будинку виявили тіло загиблої жінки близько 70 років.

ДСНС повідомляє, що з місця події до лікарні доставлено чотири особи, з них дві дитини.

Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією ДСНС, на місці події виявлено загиблу жінку і з-під завалів звільнено тіло загиблого чоловіка.

«Пожежа, що виникла на місці, ліквідована о 23:17. Підрозділами ДСНС продовжуються роботи з розбирання завалів», – зазначили рятувальники.

Пізніше мер Львова повідомив, що рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув унаслідок вибуху у приватному будинку у Львові.

Як повідомлялося, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух у приватному будинку. В управлінні ДСНС повідомили, що після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам.

Причини та наслідки інциденту встановлюються. Ймовірно, руйнування спричинені вибухом газу. Поліція перекрила рух вулицею Княгині Ольги, де стався вибух. 

Пізніше Андрій Садовий уточнив, що, за попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами.

Теги: Львів дитина поліція рятувальники Андрій Садовий вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині для ліквідації наслідків негоди рятувальники залучили БТРи
На Одещині для ліквідації наслідків негоди рятувальники залучили БТРи
27 листопада, 02:21
17-річний хлопець був з явними ознаками алкогольного сп’яніння
В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці
29 листопада, 20:48
По всій території України над ліквідацію наслідків негоди від ДСНС наразі працює майже 500 осіб
Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію
26 листопада, 20:18
Івана Наумова було звільнено з правоохоронних органів у 2020 році через розслідування про роботу відпочинкового комплексу його сім'ї під час карантину
Будує котеджі та купує дорогі автівки. Розкішне життя колишнього завгоспа Національної поліції
24 листопада, 08:55
Інцидент трапився на авеню де-ла-Туазон-д'Ор
В елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, є жертви
7 грудня, 06:43
Незаконні мігрнати вдаються до хитрощів, аби не виїздити з Німеччини
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
11 грудня, 09:43
У Києві пролунали вибухи, в місті повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
У Києві пролунали вибухи, в місті повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
13 грудня, 03:39
Уламки дронів на російському аеродромі
Стало відомо, хто стоїть за масованою нічною атакою дронів на Росію
17 грудня, 13:57
Ксенія Баша й Олександр Форманчук стали батьками
Актриса театру Франка втретє стала мамою
22 грудня, 10:52

Події в Україні

Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали кілька тіл загиблих
Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали кілька тіл загиблих
Окупанти атакували Херсон: є постраждалі
Окупанти атакували Херсон: є постраждалі
У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину
У Львові прогримів вибух: з-під завалів будинку дістали дитину
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
«Православний РЕБ»: Московська церква пропонує окупантам захищатися від дронів молитвою
Зеленський назвав ключ до завершення війни в Україні
Зеленський назвав ключ до завершення війни в Україні
Вогняний шторм: через удар по критичній інфраструктурі у Херсоні вирує масштабна пожежа
Вогняний шторм: через удар по критичній інфраструктурі у Херсоні вирує масштабна пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
152K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
25K
Київ замело снігом (фото, відео)
22K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
12K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів
9077
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому

Новини

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
22 грудня, 19:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua