Вибух у Львові: з-під завалів будинку дістали кілька тіл загиблих

Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС

У суботу, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух. З-під завалів будинку дістали тіла трьох людей. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

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Під завалами знайшли тіло чоловіка віку приблизно 45 – 50 років. Також у суміжному будинку виявили тіло загиблої жінки близько 70 років.

ДСНС повідомляє, що з місця події до лікарні доставлено чотири особи, з них дві дитини.

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Для роботи на місці вибуху залучені 53 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

За інформацією ДСНС, на місці події виявлено загиблу жінку і з-під завалів звільнено тіло загиблого чоловіка.

«Пожежа, що виникла на місці, ліквідована о 23:17. Підрозділами ДСНС продовжуються роботи з розбирання завалів», – зазначили рятувальники.

Пізніше мер Львова повідомив, що рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув унаслідок вибуху у приватному будинку у Львові.

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Як повідомлялося, на вулиці Княгині Ольги у місті Львові стався вибух у приватному будинку. В управлінні ДСНС повідомили, що після вибуху в будинку з-під завалів дістали дитину і передали її медикам.

Причини та наслідки інциденту встановлюються. Ймовірно, руйнування спричинені вибухом газу. Поліція перекрила рух вулицею Княгині Ольги, де стався вибух.

Пізніше Андрій Садовий уточнив, що, за попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами.