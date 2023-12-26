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На Київщині на Різдво горіли церкви: розпочато розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині на Різдво горіли церкви: розпочато розслідування
Горів Свято-Михайлівський храм, який є архітектурною пам'яткою УПЦ МП
фото: Нацполіція

Остаточні результати до поліції нададуть експерти

У Київській області вночі 25 грудня виникли пожежі у двох церквах. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

О 22:19 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Шкільна у селі Храпачі.

На Київщині на Різдво горіли церкви: розпочато розслідування фото 1

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить культова споруда – Свято-Михайлівський храм, який є архітектурною пам'яткою УПЦ МП.

Вона була споруджена 1893 року за проєктом архітектора Стефана Рикачова, яка дивом вистояла в роки радянського антирелігійного божевілля.

Пожежу ліквідовано о 23:50 на площі 300 кв. м.

Такий вигляд церква мала до пожежі:

6 фото
На весь екран

До цього, о 19:11 надійшло повідомлення про пожежу у Церкві Різдва Богородиці по вулиці Центральна у селі Новосілки Вишгородського району. Тут загоряння було незначним, його загасили на площі два квадратних метрів.

У поліції повідомили, що в обох випадках розпочали розслідування за частиною 1 та 2 ст. 270 ККУ.

Попередня причина займання – коротке замикання. Остаточні результати до поліції нададуть експерти.

Нагадаємо, раніше у ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП.

Теги: Київщина церква поліція

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