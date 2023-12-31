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Поліція спростувала інформацію про феєрверки в Києві в новорічну ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Поліція спростувала інформацію про феєрверки в Києві в новорічну ніч
Використання та продаж піротехніки у воєнний час заборонено
фото: Рexels

Розповсюджене відео виявилося минулорічним

Розповсюджена раніше інформація у Телеграм-каналах про запуск феєрверків на лівому березі столиці виявилася неправдивою. Про це повідомила поліція Києва.

«Сьогодні у деяких Телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що на Осокорках невідома особа запустила феєрверк. Під час перевірки інформація не підтвердилася. Працівники поліції, які виїжджали на ймовірне місце події, спілкувалися з місцевими мешканцями, проте ніхто цю інформацію не підтвердив», – йдеться в повідомленні.

Поліція спростувала інформацію про феєрверки в Києві в новорічну ніч фото 1
фото: поліція Києва

Як з’ясувалося, подія, яка була відзнята на розповсюдженому відео відбувалася минулого року.

Правоохоронці закликали громадян, які стали свідками запуску салютів чи феєрверків негайно повідомляти про вказану подію до поліції. А власників Телеграм-каналів правоохоронці просять не розповсюджувати недостовірну інформацію.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. 

Забороняється:

  • використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
  • продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
  • продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.
Читайте також: Заборона на салюти та фейерверки: що загрожує за порушення в новорічну ніч
Теги: Київ поліція

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