Поліція спростувала інформацію про феєрверки в Києві в новорічну ніч

Використання та продаж піротехніки у воєнний час заборонено

Розповсюджене відео виявилося минулорічним

Розповсюджена раніше інформація у Телеграм-каналах про запуск феєрверків на лівому березі столиці виявилася неправдивою. Про це повідомила поліція Києва.

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«Сьогодні у деяких Телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що на Осокорках невідома особа запустила феєрверк. Під час перевірки інформація не підтвердилася. Працівники поліції, які виїжджали на ймовірне місце події, спілкувалися з місцевими мешканцями, проте ніхто цю інформацію не підтвердив», – йдеться в повідомленні.

фото: поліція Києва

Як з’ясувалося, подія, яка була відзнята на розповсюдженому відео відбувалася минулого року.

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Правоохоронці закликали громадян, які стали свідками запуску салютів чи феєрверків негайно повідомляти про вказану подію до поліції. А власників Телеграм-каналів правоохоронці просять не розповсюджувати недостовірну інформацію.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.

Забороняється: