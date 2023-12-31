Поліція спростувала інформацію про феєрверки в Києві в новорічну ніч
Розповсюджене відео виявилося минулорічним
Розповсюджена раніше інформація у Телеграм-каналах про запуск феєрверків на лівому березі столиці виявилася неправдивою. Про це повідомила поліція Києва.
«Сьогодні у деяких Телеграм-каналах з’явилась інформація про те, що на Осокорках невідома особа запустила феєрверк. Під час перевірки інформація не підтвердилася. Працівники поліції, які виїжджали на ймовірне місце події, спілкувалися з місцевими мешканцями, проте ніхто цю інформацію не підтвердив», – йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, подія, яка була відзнята на розповсюдженому відео відбувалася минулого року.
Правоохоронці закликали громадян, які стали свідками запуску салютів чи феєрверків негайно повідомляти про вказану подію до поліції. А власників Телеграм-каналів правоохоронці просять не розповсюджувати недостовірну інформацію.
Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард.
Забороняється:
- використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.
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