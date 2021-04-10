Голова наглядової ради Українського культурного фонду склав повноваження

Михайла Захаревича було призначено головою Українського культурного фонду на початку лютого

Михайла Захаревича було призначено головою Українського культурного фонду на початку лютого

Михайло Захаревич звільнився за власним бажанням

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Михайло Захаревич склав повноваження за власним бажанням. Про це інформує пресслужба Фонду.

«Захаревич Михайло Васильович, призначений Головою Наглядової Ради Українського культурного фонду відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про Український культурний фонд» і Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України № 40 від 28.01.2021 року, склав повноваження за власним бажанням», – сказано в повідомленні.

Згідно з регламентом наглядової ради УКФ, відбулося засідання, на якому висунули трьох кандидаток на посаду голови Фонду. Це Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка, Лариса Латипова – виконавча директорка Асоціації випускників «Аспен-Україна» та Лілія Млинарич – засновниця Koktebel Jazz Festival, продюсерка.

Їхні кандидатури будуть подані «на розгляд та призначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв».

Нагадаємо, генерального директора – художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайла Захаревича було призначено головою Українського культурного фонду на початку лютого.

Як відомо, 9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. 24 березня Наглядова рада УКФ ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора.

31 березня Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило в. о. виконавчого директора УКФ Ірину Осадчу.

На початку квітня діячі культури звернулись до президента з вимогою припинити тиск на культурні інституції. Підписанти листа «обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а «перемагає» попередньо узгоджений.

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