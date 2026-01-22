Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав кількість жертв трагедії 1946-47 років

Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ

Андрій Когут говорить про спроби радянської влади приховувати смертність із голоду

Кількість жертв Голодомору 1946-1947 років може сягати 1,5 млн українців. Таку цифру жертв штучного голодомору назвав історик та директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут в інтерв’ю «Главкому».

За словами Андрія Когута, оцінки кількості жертв Голодомору 1946-1947 років мають розбіжності. «Є певні розрахунки з погляду демографії, є інші принципи підрахунку. Для радянської України цифра може бути визначена як 0,7-1,5 мільйона жертв. І тут є складнощі, вже типові для встановлення жертв від масових штучних голодів, пов'язані з недостатньо ретельним документуванням або спробами приховувати смертність із голоду. Інформація була таємною, а зараз, на жаль, вона взагалі недоступна. Шукати таку інформацію слід в московських архівах», – пояснив Андрій Когут.

Попри недостатнє документування подій штучного голоду 1946-47 років, в архівах СБУ зберігається чимало важливих документів, що свідчать про події того часу. «Наприклад, матеріали поштової цензури, коли масово люстрували листи і фіксували всі факти незгоди з політикою Комуністичної партії, якщо йшлося про голод. У листах є й чимало порівнянь з 1932-1933 роками, коли кореспонденти пишуть, що у нас, мовляв, такий голод, як був тоді…» – розповів історик.

Москва «спускала вниз» нереальні плани хлібозаготівель. На знімку – Полтавщина фото з відкритих джерел

Крім цього, у архівах СБУ зберігаються й показові документи, що свідчать про навмисний та штучний геноцид. Як, наприклад, вилучення зерна. «Є й іншого роду документи – розпорядження влади на кшталт того, що має робити МДБ для вилучення зерна в тому обсязі, як це спущено директивою з Москви. Україна мала виконати план хлібозаготівель, але виконати його було нереально, хоча накази все одно спускали «нижче», тобто з Києва у регіони, а МДБ при цьому виступало як наглядач за такими заготівлями», – повідомив Андрій Когут.

Історик розповів, що у 2027 році архів можливо опублікує збірник документів про голод 1946-1947 років. «В університеті Стенфорда я працював з мікрофільмами, на яких є копії документів з московських архівів. І там насправді є, з чим попрацювати… А зараз ми беремо участь у спільному з Австралійським університетом проєкті, у фокусі якого – голод 1946-1947 років. Наші партнери з Австралії вже опублікували декілька статей, провели семінари. І якщо все вдасться так, як задумано, то у 2027-му ми опублікуємо збірник документів на основі наших архівів, присвячений масовому штучному голоду того періоду», – поділився керівник архіву СБУ.

Також Андрій Когут розповів, як поєднання повоєнної розрухи, рекордної посухи та цинічної політики Кремля призвело до загибелі сотень тисяч українців. У той час, коли українські селяни помирали від виснаження, Радянський Союз відправляв ешелони із зерном до Франції та Фінляндії, намагаючись купити геополітичний вплив.