Головна Країна Культура
search button user button menu button

Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав кількість жертв трагедії 1946-47 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав кількість жертв трагедії 1946-47 років
Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ
фото: glavcom.ua

Андрій Когут говорить про спроби радянської влади приховувати смертність із голоду

Кількість жертв Голодомору 1946-1947 років може сягати 1,5 млн українців. Таку цифру жертв штучного голодомору назвав історик та директор Галузевого державного архіву СБУ Андрій Когут в інтерв’ю «Главкому».

За словами Андрія Когута, оцінки кількості жертв Голодомору 1946-1947 років мають розбіжності. «Є певні розрахунки з погляду демографії, є інші принципи підрахунку. Для радянської України цифра може бути визначена як 0,7-1,5 мільйона жертв. І тут є складнощі, вже типові для встановлення жертв від масових штучних голодів, пов'язані з недостатньо ретельним документуванням або спробами приховувати смертність із голоду. Інформація була таємною, а зараз, на жаль, вона взагалі недоступна. Шукати таку інформацію слід в московських архівах», – пояснив Андрій Когут.

Попри недостатнє документування подій штучного голоду 1946-47 років, в архівах СБУ зберігається чимало важливих документів, що свідчать про події того часу. «Наприклад, матеріали поштової цензури, коли масово люстрували листи і фіксували всі факти незгоди з політикою Комуністичної партії, якщо йшлося про голод. У листах є й чимало порівнянь з 1932-1933 роками, коли кореспонденти пишуть, що у нас, мовляв, такий голод, як був тоді…» – розповів історик.

Москва «спускала вниз» нереальні плани хлібозаготівель. На знімку – Полтавщина
Москва «спускала вниз» нереальні плани хлібозаготівель. На знімку – Полтавщина
фото з відкритих джерел

Крім цього, у архівах СБУ зберігаються й показові документи, що свідчать про навмисний та штучний геноцид. Як, наприклад, вилучення зерна. «Є й іншого роду документи – розпорядження влади на кшталт того, що має робити МДБ для вилучення зерна в тому обсязі, як це спущено директивою з Москви. Україна мала виконати план хлібозаготівель, але виконати його було нереально, хоча накази все одно спускали «нижче», тобто з Києва у регіони, а МДБ при цьому виступало як наглядач за такими заготівлями», – повідомив Андрій Когут.

Історик розповів, що у 2027 році архів можливо опублікує збірник документів про голод 1946-1947 років. «В університеті Стенфорда я працював з мікрофільмами, на яких є копії документів з московських архівів. І там насправді є, з чим попрацювати… А зараз ми беремо участь у спільному з Австралійським університетом проєкті, у фокусі якого – голод 1946-1947 років. Наші партнери з Австралії вже опублікували декілька статей, провели семінари. І якщо все вдасться так, як задумано, то у 2027-му ми опублікуємо збірник документів на основі наших архівів, присвячений масовому штучному голоду того періоду», – поділився керівник архіву СБУ.

Також Андрій Когут розповів, як поєднання повоєнної розрухи, рекордної посухи та цинічної політики Кремля призвело до загибелі сотень тисяч українців. У той час, коли українські селяни помирали від виснаження, Радянський Союз відправляв ешелони із зерном до Франції та Фінляндії, намагаючись купити геополітичний вплив.

Читайте також:

Теги: СБУ Голодомор 1932-1933 років історія трагедія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Електронні двері вбивають людей під час аварій
Жахлива деталь у Tesla: 15 людей згоріли живцем через одну помилку
23 грудня, 2025, 16:39
За даними СБУ Максим Зезюльчик був розвідником КДБ Білорусі
Білорусь засудила колишнього військовополоненого, який воював на боці Росії
24 грудня, 2025, 18:37
На місце трагедії за лічені хвилини прибули рятувальні служби. Було оголошено червоний рівень тривоги
Швейцарія оголосить п’ять днів жалоби після трагедії на курорті
1 сiчня, 22:55
Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
6 сiчня, 11:52
На місці влучання спалахнула пожежа
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
13 сiчня, 10:35
Обвинуваченій загрожувала в'язниця, але вона уклала угоду про визнання винуватості
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд
27 грудня, 2025, 11:30
У березні 2022 року Кобець нелегально виїхав за межі України і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона
Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав вирок
2 сiчня, 15:41
За фактом загибелі неповнолітнього слідчі відкрили кримінальне провадження
В Ужгороді 17-річний підліток випав з вікна підʼїзду свого будинку
4 сiчня, 15:56
Будинок, у якому ховалися окупанти
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
3 сiчня, 19:15

Культура

Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав кількість жертв трагедії 1946-47 років
Голодомор, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ назвав кількість жертв трагедії 1946-47 років
Балетний скандал: українські артисти гастролюють Європою з… «Лебединим озером». Мінкульт відреагував
Балетний скандал: українські артисти гастролюють Європою з… «Лебединим озером». Мінкульт відреагував
Удар по Львову: пошкоджено вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети
Удар по Львову: пошкоджено вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети
Мінкульт оприлюднив «чорний список», який поповнили 11 росіян
Мінкульт оприлюднив «чорний список», який поповнили 11 росіян
На 101 році життя померла видатна українська співачка
На 101 році життя померла видатна українська співачка
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до списку номінантів премії BAFTA-2026
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до списку номінантів премії BAFTA-2026

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua