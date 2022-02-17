«Суспільне» запропонувало Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні (відео)

Музичний колектив посів друге місце на Наіональному відборі пісенного конкурсу

17 лютого на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 було ухвалено рішення звернутися до гурту «Kalush Orchestra» з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині. Про це повідомляє «Суспільне».

Відповідне рішення було ухвалене оргкомітетом на тлі скандалу з переможницею Національного відбору конкурсу Аліною Паш, участь якої у нацвідборі було припинено.

Оскільки другое місце на відборі посів гурт «Kalush Orchestra», отимавши у фіналі 14 балів загалом, з них максимальні вісім балів від глядачів та шість балів від суддів, оргкомітет вирішив запропонувати представляти Україну на європейському пісенному конкурсі віце-переможцям.

Мовник також заявив, що стежить за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України та нагадав, що згідно з пунктом 3.4 Правил у випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.

Нагадаємо, Аліна Паш заявила, що вона сама відмовляється від участі у конкурсі та поскаржилась на цькування та погрози.

Пізніше стало відомо, що організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації щодо відвідання окупованого криму.

Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

Згодом з’ясувалося, що прикордонники не давали Аліні Паш жодних довідок, тож, вона не може довести, що відвідувала окупований Крим законно.

Зазначимо, Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин в арені Pala Olimpico за участі 41 країни спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі – 14 травня.

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