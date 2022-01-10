Серіал від компанії «Квартал 95» визнано найпопулярнішим у Росії

Сьомий фінальний сезон серіалу «Свати» вийшов наприкінці минулого року на каналі «Росія 1»

Серіал «Свати-7», виробництва компанія «Квартал 95», став найпопулярнішим серіалом 2021-го на російському телебаченні. Таку інформацію оприлюднив сайт Mediascope.

До слова, сьомий фінальний сезон серіалу вийшов наприкінці минулого року на каналі «Росія 1».

Дослідження проводилося серед глядачів старше чотирьох років у містах із населенням понад сто тисяч глядачів.

Раніше повідомлялося, що серіал «Свати» спровокував скандал у Росії.

Як повідомлялося, у РНБО відмовилися повідомити долю серіалу, який крутять у Росії

До слова, напередодні нового року зірка серіалу «Свати» отримав медаль від Міноборони Росії.

Нагадаємо, під час пресмарафону «30 запитань президенту України» Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії. А про те, що серіали компанії виходять на підсанкційних каналах, президент не зовсім у курсі.

Також телеканал «1+1» віддав весь ефір 31 грудня під скандальний серіал «Свати».

Раніше повідомлялося, що «Квартал 95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати».

Також Володимир Зеленський став горою за «Сватів» та знайшов виправдання антиукраїнським висловам акторів. У вересні Зеленський вручив державні нагороди акторам зі «Сватів», «Слуги народу» та «Папіка».