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Із Русланою Писанкою попрощаються в Україні: де та коли буде церемонія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із Русланою Писанкою попрощаються в Україні: де та коли буде церемонія
Руслана Писанка пішла з життя 19 липня після важкої хвороби
фото з відкритих джерел

Акторку проведуть у останню путь в її улюбленому храмі

У програму «Сніданок. Вихідний» на 1+1 завітав чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков аби поділитися спогадами про дружину та розповісти про останнє прощання з нею. Ведуча Валентина Хамайко приготувала вареники трьох видів за рецептом Руслани (адже саме їх готували Руслана з чоловіком в ефірі денного шоу «Твій день»). І разом з колегами Олександром Поповим, Єгором Гордєєвим та Ігорем Ісаковим згадували Писанку.

Ігор Ісаков розповів, що вони разом часто готували вдома, коли у Руслани був на то час і було натхнення.

«Останнім часом вона була дуже рідко дома – багато роботи і на телебаченні, і в кіно. Але для неї робота була дуже важлива – ночами не спала, щось дивилась, читала, аналізувала. Нещодавно передивлявся відео з телефону Руслани – багато залишилось відео з кінопроб. Навіть для однієї кіносцени вона знімала декілька варіантів, щоб потім обрати найкращий».

На прощанні з Русланою Писанкою у Німеччині Ігор зварив борщ саме за її рецептом.

«Одна справа знати цей рецепт, інша – повторити його. Всі, хто прийшов, сказали, що смачно. Але ж я знаю, який насправді повинен бути борщ за її рецептом. Я не знаю, що саме вона додавала, що він ставав таким смачним. Останній раз, коли ми разом готували борщ з нею у Німеччині, Руслана нарізала овочі і казала, що мені далі робити – а я повторював».

Пригадав чоловік і про те, як у Німеччині вони разом з Русланою ходили на місцеві фермерські ярмарки – їй важливо було пройтись, побути серед людей. Хоча на той момент вона вже проходила хіміотерапію і почувалася не дуже добре. Шукали затінок, щоб сісти відпочити.

Також Ігор пригадав, як поспіхом тікали на початку березня з дому з передмістя Києва, куди вже заходили війська окупантів:

«Коли ми тікали від війни, у мами Руслани, Діни Василівни, на той момент вже була 4-та стадія раку. Збиралися дуже швидко, майже за 10 хвилин, бо дізналися, що колонна російських військових мала проїхати повз наше село. Три дні їхали на захід України. І по дорозі вирішили, що Руслані варто їхати лікуватися за кордон. Відправили Русю до Німеччини і через деякий час ми з тещею повернулися до Києва. Вона згасала на очах».

Єгор Гордєєв пригадав, якою неймовірною була Руслана Писанка і як багато людей її любили.

«Ви навіть і не уявляєте, що та зустріч з Русею дала нам і всім глядачам. Нам писало багато глядачів: «Я не знаю, як жити далі? Я подивилася на Русю і знайшла в собі сили!» Тому що Руслана Писанка – це велика рольова модель, це великий згусток енергії».

Валентина Хамайко: «Пам’ятаю, який був величезний кастинг на ведучу «Погоди». І ніхто тоді не розумів, хто це має бути, щоб зміг «перекрити» собою Руслану Писанку. Ну яку треба було зробити програму, щоб було щось нове і яскраве? Але тоді так і не знайшли їй заміну. Руслана була така одна! Вона була щасливою, коли була в роботі, коли була затребувана, реалізована і коли дарувала щастя і позитивні емоції глядачам».

21 серпня у Спасо-Преображенському соборі у Києві, що на Маршала Конєва, 3а, відбудеться прощання з Русланою Писанкою та її мамою. Церемонія розпочнеться о 9:00.

«Коротка історія цього храму. Ми там вперше побували разом, коли хрестили нашу похресницю Алісу і дуже їй сподобався цей храм. І навіть щоразу, коли була хімія у Русі, вона казала поїдь і сорокоуст замов в тому храмі. Це улюблений її храм», – розповів Ігор Ісаков.

Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя 19 липня після важкої хвороби.

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Теги: Руслана Писанка рак актриса

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