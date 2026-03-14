Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник

Юридична освіта, робота в посольстві Кувейту та знайомство з майбутньою дружиною з Пекіну просто на вулиці – такими були різні етапи життя сум’янина Сергія Гробового. Зараз його ранок розпочинається о шостій: чоловік працює двірником і каже: подобається працювати на повітрі та спілкуватися з людьми. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Мій робочий день розпочинається о 6:00, а закінчується коли як: може о 17:00, може о 18:00. Вихідних немає», – пояснює чоловік.

Сергія Гробового щодня можна побачити в центральній частині Сум – він дбає про чистоту вулиць і про комфорт та затишок містян.

«До моїх обов'язків входить взимку прибирання снігу, треба довбати кригу, щоб люди не впали. А влітку я садівник, навесні саджаю квіти, овочі, допомагаю бабусям стареньким», – каже двірник.

Сергій розповідає: народився в Сумах. Його дідусь – кореєць, тому культура і мова цієї країни серед тих, що цікавлять чоловіка. Навчався в школі №4. Був старшою дитиною в родині й почав працювати з 14 років, щоб допомогти мамі. Закінчив херсонський факультет Запорізького юридичного інституту, тому знається на історії і правознавстві. Розповідає: раніше працював охоронцем у київському метро, аж раптом з'явилася нова робота.

«Прийшов високий чорнявий чоловік, почав щось питати, слово за слово, він сказав: «У нас є вакансія в посольстві Кувейту, прийди на співбесіду до посла»», – пригадує чоловік.

Так Сергій здобув посаду працівника господарського відділу в консульстві, також допомагав послу з побутовими справами. Коли в Україні змінився посол, Сергій повернувся до Сум і почав працювати двірником.

«Подобається на повітрі, подобається спілкуватися з людьми, приносити їм задоволення. Якщо чисто – вони дякують мені за працю», – каже чоловік.

Прибираючи вулиці, розповідає Сергій, познайомився зі своєю дружиною. Разом із Лізою, яка приїхала з Пекіну на навчання, у серпні 2025 року створили інтернаціональну родину.

Сергій зустрів свою дружину Лізу, коли прибирав вулицю фото: suspilne.media

«Прибирав на Жовтневій, зараз Покровська, і побачив – дві красуні стоять. Китайською сказав «Ніхао», тому що я поліглот, вісім мов знаю. I can speak English... Також польською говорю, німецькою, арабською», – каже Сергій.

Сергій та Ліза люблять читати, особливо українських класиків, дивляться фільми, люблять музику. Часто, розповідає подружжя, відвідують сумську філармонію. Днями Сергію вручили там грамоту – за популяризацію закладу і культури. Також подружжя постійно вдосконалює знання мов.

«Спочатку англійську в школі вивчав, але не бачив сенсу. А коли приїхали американські місіонери-християни, почав спілкуватися, і міг тільки сказати, що мене звуть Сергій. Стало соромно – і за пів року вивчив середній рівень, міг вільно спілкуватися з ними», – пояснює чоловік.

Сергій говорить: знайомить дружину з українською культурою. Ліза любить носити українські хустки та обожнює місцеві страви.

«Я завжди їла «хімію» на Батьківщині. Найсмачніше – суп, борщ, харчо, пельмені, вареники і молоко», – каже дружина Сергія.

Виконувач обов’язків міського голови Сум вручив Сергію Гробовому нагрудну відзнаку і подяку – за вагомий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста.

