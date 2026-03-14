Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сергіq Гробовий раніше працював у посольстві Кувейту
фото: suspilne.media

Сергія Гробового щодня можна побачити в центральній частині Сум – він дбає про чистоту вулиць і про комфорт та затишок містян

 

Юридична освіта, робота в посольстві Кувейту та знайомство з майбутньою дружиною з Пекіну просто на вулиці – такими були різні етапи життя сум’янина Сергія Гробового. Зараз його ранок розпочинається о шостій: чоловік працює двірником і каже: подобається працювати на повітрі та спілкуватися з людьми. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Мій робочий день розпочинається о 6:00, а закінчується коли як: може о 17:00, може о 18:00. Вихідних немає», – пояснює чоловік.

«До моїх обов'язків входить взимку прибирання снігу, треба довбати кригу, щоб люди не впали. А влітку я садівник, навесні саджаю квіти, овочі, допомагаю бабусям стареньким», – каже двірник.

Сергій розповідає: народився в Сумах. Його дідусь – кореєць, тому культура і мова цієї країни серед тих, що цікавлять чоловіка. Навчався в школі №4. Був старшою дитиною в родині й почав працювати з 14 років, щоб допомогти мамі. Закінчив херсонський факультет Запорізького юридичного інституту, тому знається на історії і правознавстві. Розповідає: раніше працював охоронцем у київському метро, аж раптом з'явилася нова робота.

«Прийшов високий чорнявий чоловік, почав щось питати, слово за слово, він сказав: «У нас є вакансія в посольстві Кувейту, прийди на співбесіду до посла»», – пригадує чоловік.

Так Сергій здобув посаду працівника господарського відділу в консульстві, також допомагав послу з побутовими справами. Коли в Україні змінився посол, Сергій повернувся до Сум і почав працювати двірником.

«Подобається на повітрі, подобається спілкуватися з людьми, приносити їм задоволення. Якщо чисто – вони дякують мені за працю», – каже чоловік.

Прибираючи вулиці, розповідає Сергій, познайомився зі своєю дружиною. Разом із Лізою, яка приїхала з Пекіну на навчання, у серпні 2025 року створили інтернаціональну родину.

Сергій зустрів свою дружину Лізу, коли прибирав вулицю
фото: suspilne.media

«Прибирав на Жовтневій, зараз Покровська, і побачив – дві красуні стоять. Китайською сказав «Ніхао», тому що я поліглот, вісім мов знаю. I can speak English... Також польською говорю, німецькою, арабською», – каже Сергій.

Сергій та Ліза люблять читати, особливо українських класиків, дивляться фільми, люблять музику. Часто, розповідає подружжя, відвідують сумську філармонію. Днями Сергію вручили там грамоту – за популяризацію закладу і культури. Також подружжя постійно вдосконалює знання мов.

«Спочатку англійську в школі вивчав, але не бачив сенсу. А коли приїхали американські місіонери-християни, почав спілкуватися, і міг тільки сказати, що мене звуть Сергій. Стало соромно – і за пів року вивчив середній рівень, міг вільно спілкуватися з ними», – пояснює чоловік.

Сергій говорить: знайомить дружину з українською культурою. Ліза любить носити українські хустки та обожнює місцеві страви.

«Я завжди їла «хімію» на Батьківщині. Найсмачніше – суп, борщ, харчо, пельмені, вареники і молоко», – каже дружина Сергія.

Виконувач обов’язків міського голови Сум вручив Сергію Гробовому нагрудну відзнаку і подяку – за вагомий внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста.

Раніше курйозний випадок стався під час запису сюжету про прибирання столичних парків. Кореспондентка телеканалу «Київ24» на власному досвіді відчула, наскільки потужною є комунальна техніка міста. Трактор накрив її лавиною снігу. 

Також в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, котрий вдарив битою 63-річного комунальника, який йшов вздовж дороги з лопатою, аби розчистити сніг.

 

Читайте також:

Теги: Суми дороги освіта посол культура навчання робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закарпатська ініціатива «обнулення університетів». Чому треба бити на сполох?
Закарпатська ініціатива «обнулення університетів». Чому треба бити на сполох?
17 лютого, 07:07
Пьотр Лукасевич потерпає від енергоколапсу разом з усіма киянами
Пьотр Лукасевич: Українці – частина успіху Польщі, але це також значний виклик Інтерв’ю
24 лютого, 17:00
Експрес-підготовка до НМТ-2026: коли вона справді працює і скільки коштує
Експрес-підготовка до НМТ-2026: коли вона справді працює і скільки коштує Реклама
Вчора, 21:35
Український бізнес назвав головні виклики 2026 року
Український бізнес назвав головні виклики 2026 року
18 лютого, 05:45
До робіт залучено 274 одиниці спеціальної техніки
У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні
20 лютого, 09:29
«Це для мене було абсолютним шоком». Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці
«Це для мене було абсолютним шоком». Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці
26 лютого, 15:39
Кінопрем'єри тижня 5 березня 2026
«Кутюр» з Анджеліною Джолі та возз'єднання зірок «Гри престолів». Кінопрем'єри тижня
4 березня, 12:01
Київська влада пропонує переглянути формат НМТ
Київська влада закликає уряд переглянути формат НМТ через важку зиму
6 березня, 18:30
Від охочих працювати в школі вимагатимуть довідку про несудимість
Кого не допустять працювати у школу: Міносвіти запроваджує нові правила відбору кандидатів
7 березня, 12:00

Суспільство

Українець врятувався з окупації завдяки фото на фоні Кремля, доєднався до війська та нищить росіян
Українець врятувався з окупації завдяки фото на фоні Кремля, доєднався до війська та нищить росіян
Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник
Має юридичну освіту та знає вісім мов: у Сумах працює незвичний двірник
Українець, якого затримали та судили в Ірані, розповів, як йому дивом вдалося врятуватися
Українець, якого затримали та судили в Ірані, розповів, як йому дивом вдалося врятуватися
Власниця магазину побила клієнта ключами через українську мову: чим усе закінчилось
Власниця магазину побила клієнта ключами через українську мову: чим усе закінчилось
Окупант у полоні вилікувався та змінився до невпізнання
Окупант у полоні вилікувався та змінився до невпізнання
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua