На Одещині вперше запроваджено заборону на публічне використання російськомовного контенту

Ростислав Вонс
Перша міськрада Одеської області заборонила російськомовний культурний продукт
фото: «Суспільне» (ілюстративне)

Відповідне рішення ухвалила Білгород-Дністровська міськрада

Білгород-Дністровська міськрада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови.

«З метою захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора запроваджується мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, що створений та/або використовується за допомогою російської мови в будь-яких форматах на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади», – йдеться у рішенні міськради.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року Білоцерківська міська рада Київської області ухвалила рішення про запровадження мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади.

Крім того, у Дніпрі заявили про введення мораторію на публічне використання російськомовного контенту. Це рішення ухвалив виконком міськради Дніпра. На території Дніпропетровської області заборонене використання російського культурного продукту. Мораторій передбачає захист українського інформаційного простору від впливу Росії.

Раніше депутати Хмельницької обласної ради запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області.

