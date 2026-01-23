Переговори США та Росії, заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 23 січня 2026 року

У Кремлі пройшли переговори Путіна та його команди з американськими посланцями, дрони уразили нафтобазу у Пензі, Трамп зробив декілька заяв під час повернення до Вашингтону зі Швейцарії.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 січня:

Переговори у Кремлі

фото: ТАСС

У Кремлі пройшли переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошем Грюнбаумом.

У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

За словами Ушакова, переговори були конструктивними та максимально відвертими.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін готові піти на угоду з метою припинення війни.

Зокрема, Трамп прямо заявив, що президент України налаштований укласти угоду, як каже американський лідер, про це Зеленський сказав йому під час зустрічі.

Також Трамп прокоментував ініціативу диктатора Володимира Путіна щодо можливого використання $1 млрд із заморожених російських активів для фінансування Ради Миру.

Ще американський президент торкнувся теми Ірану та заявив, що Сполучені Штати направили значні військово-морські сили у напрямку Ірану, однак Вашингтон розраховує не вдаватися до застосування сили.

Атака на Пензу

У ніч на 23 січня дрони атакували Пензу. Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі. Атаку підтвердив губернатор регіону. За його словами, постраждалих немає.

Раніше в місті пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про кілька гучних звуків уночі, після яких у одному з районів було видно дим і пожежу.

Інші важливі новини

TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США через спільне підприємство

Трамп «вигнав» Канаду з Ради миру після гучної промови її прем'єра у Давосі

Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ

США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн