Євробачення-2022: де і коли дивитися другий півфінал конкурсу

14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу

Сьогодні, 12 травня, в італійському місті Турин відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

Під час війни на українських телеканалах йде цілодобовий марафон новин, тому цього року відбулися зміни в показі трансляції Євробачення. Півфінали та фінал можна буде переглянути на телеканалі «UA: Культура» та діджитал-платформах Суспільного. Також ефір можна прослухати на «Радіо Промінь» та в додатку «Дія». Ведучим української трансляції став Тимур Мірошниченко, який проводив ефір з бомбосховища 10 травня.

66-й пісенний конкурс Євробачення відбувається в Італії. Цього року конкурс приймає мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня побачимо номери ще від 18 країн, а 14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.

Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022». Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.

Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».