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    Євробачення-2022: де і коли дивитися другий півфінал конкурсу

    12 травня на конкурсі виступлять представники 18 країн - Євробачення-2022: де і коли дивитися другий півфінал конкурсу
    12 травня на конкурсі виступлять представники 18 країн
    фото з відкритих джерел

    14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу

    Сьогодні, 12 травня, в італійському місті Турин відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

    Під час війни на українських телеканалах йде цілодобовий марафон новин, тому цього року відбулися зміни в показі трансляції Євробачення. Півфінали та фінал можна буде переглянути на телеканалі «UA: Культура» та діджитал-платформах Суспільного. Також ефір можна прослухати на «Радіо Промінь» та в додатку «Дія». Ведучим української трансляції став Тимур Мірошниченко, який проводив ефір з бомбосховища 10 травня.

    66-й пісенний конкурс Євробачення відбувається в Італії. Цього року конкурс приймає мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня побачимо номери ще від 18 країн, а 14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.

    Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022». Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.

    Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: росія Євробачення Італія Україна #stoprussia
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    Євробачення-2022: де і коли дивитися другий півфінал конкурсу