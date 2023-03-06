Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Мінекології оцінило збитки України через війну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінекології оцінило збитки України через війну
фото ілюстративне

Найбільше в Україні постраждав ліс

Попередні збитки навколишньому середовищу України завдані Росією через військові дії оцінюються в 2 трлн грн. Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час виступу на міжнародній конференції «Об'єднані заради справедливості».

Зазначається, що міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів розробило нову методологію фіксації та підрахунку збитків екології.

«Ми розробили нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже нарахували два трильйони гривень завданих збитків», – сказав Стрілець.

Урядовець наголосив, що йдеться про забруднення землі, повітря, води, лісу.

«Наша головна мета – показати всім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб усі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди навколишньому середовищу і як відновити цю шкоду, завдану Україні», – додав він.

Найбільше в Україні постраждав ліс.

«Майже 3 млн гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина лісової території України. Майже 500 тисяч га знаходяться зараз під тимчасовою окупацією або в зоні військових дій», – уточнив Стрілець.

Також міністр зазначив, що 10 національних парків, вісім заповідників та два біосферні заповідники зараз перебувають під російською окупацією. Під загрозою знищення 600 видів фауни та 750 видів флори.

Раніше повідомлялося, що окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС.

Читайте також: Екоцид. Що вже накоїли росіяни в Україні
Теги: окупанти росія війна Мінекології

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не купуй первоцвіти!
Столичні екологи проводять операцію «Першоцвіт»
27 лютого, 11:45
Ґрунтові води можуть затопити тимчасово окуповане селище Борівське на Луганщині
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа
27 лютого, 14:37
Радіаційний фон в місті у нормі
Екологі повідомили про рівень забрудненості повітря у Києві
20 лютого, 08:50

Економіка

Мінекології оцінило збитки України через війну
Мінекології оцінило збитки України через війну
Україна отримує від МАГАТЕ тривожні сигнали щодо Запорізької АЕС
Україна отримує від МАГАТЕ тривожні сигнали щодо Запорізької АЕС
НКРЕКП може створити умови для банкрутства Гарпоку – юрист
НКРЕКП може створити умови для банкрутства Гарпоку – юрист
Експерт спрогнозував, коли можуть злетіти ціни на цибулю
Експерт спрогнозував, коли можуть злетіти ціни на цибулю
Мін'юст повідомив, скільки Україна витрачає на утримання російських полонених
Мін'юст повідомив, скільки Україна витрачає на утримання російських полонених
Посилення санкцій ЄС проти російського металу обмежить можливості Кремля продовжувати війну – глава «Укрметалургпрому»
Посилення санкцій ЄС проти російського металу обмежить можливості Кремля продовжувати війну – глава «Укрметалургпрому»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Чи застрелиться Володимир Путін. Передбачення Гоголя
17K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
15K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
11K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
9534
Що стоїть за чутками про смертельну хворобу Кадирова
8355
Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту