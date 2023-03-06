Мінекології оцінило збитки України через війну

Найбільше в Україні постраждав ліс

Попередні збитки навколишньому середовищу України завдані Росією через військові дії оцінюються в 2 трлн грн. Про це повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час виступу на міжнародній конференції «Об'єднані заради справедливості».

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Зазначається, що міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів розробило нову методологію фіксації та підрахунку збитків екології.

«Ми розробили нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже нарахували два трильйони гривень завданих збитків», – сказав Стрілець.

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Урядовець наголосив, що йдеться про забруднення землі, повітря, води, лісу.

«Наша головна мета – показати всім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб усі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди навколишньому середовищу і як відновити цю шкоду, завдану Україні», – додав він.

Найбільше в Україні постраждав ліс.

«Майже 3 млн гектарів лісу було пошкоджено. Це майже третина лісової території України. Майже 500 тисяч га знаходяться зараз під тимчасовою окупацією або в зоні військових дій», – уточнив Стрілець.

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Також міністр зазначив, що 10 національних парків, вісім заповідників та два біосферні заповідники зараз перебувають під російською окупацією. Під загрозою знищення 600 видів фауни та 750 видів флори.

Раніше повідомлялося, що окупанти влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС.