Соліст Kalush Orchestra продасть свою рожеву панаму з аукціону

Крім панами Kalush Orchestra виставлять на аукціон кришталевий мікрофон за перемогу на «Євробаченні-2022»

Щоб взяти участь в аукціоні, треба задонатити від 200 грн (або від 5 євро) у банку

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, як і обіцяв, виставив кришталевий мікрофон за перемогу на «Євробаченні-2022» та свою фірмову рожеву панамку, у якій співав на конкурсі, на аукціон.

Символи перемоги Kalush Orchestra на «Євробаченні» тепер допомагатимуть робити перемогу України у війні з російськими окупантами. Гурт віддає рожеву панамку і кришталевий кубок-мікрофон для збору донатів на допомогу Збройним силам України.

Kalush Orchestra проведуть разом з Благодійним фондом Сергія Притули дві акції одночасно.

Це буде розіграш рожевої панами, в якій на «Євробаченні» виступав фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк. Щоб взяти участь, треба задонатити від 200 грн (або від 5 євро) у банку від Monobank Фонду Притули. Більше донатів – більше шансів перемогти. Партнери гурту з Monobank рандомно оберуть переможця серед всіх благодійників.

Та аукціон кришталевого кубка-мікрофона переможця «Євробачення-2022». Його отримує той, хто зробить найбільший загальний внесок на банку Фонду Притули або ж у крипті на криптогаманець Фонду Сергія Притули.

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Усі кошти з аукціону підуть на рахунок Благодійного фонду Сергія Притули для допомоги Збройним Силам України. Це перший у світі аукціон з кубком переможця «Євробачення» для допомоги армії.

Початок розіграшу та аукціону 25 травня об 11:00 ранку. Він відбуватиметься на платформі Monobank та MetaHistory. За переможний кришталевий мікрофон Kalush Orchestra ставки приймаються і в звичайній валюті, і в криптовалюті на гаманець Фонду Притули.

Триватимуть обидва заходи до 28 травня 19:00. Завершиться все спільним прямим ефіром Сергія Притули і Олега Псюка у соцмережах.

Днями фронтмен гурту Kalush приїхав у рідне місто.

Раніше мама соліста гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні», отримала несподіваний презент. «Івано-Франківськгаз збут» вирішив подарувати Стефанії Псюк сертифікат на використання 631 м3 газу.

Як повідомлялося, переможець «Євробачення» Kalush Orchestra поїде в тур Європою, підтвердили представники українського гурту. Отримані кошти планують передати на потреби української армії.

Також потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.



