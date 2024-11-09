Керівник Театру Франка озвучив «аншлагову вартість» легендарної Конотопської відьми

Нищук: «Зараз ми втрачаємо, їдучи за кордон. В Україні ми заробляємо більше»

Аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського – 600 тис. грн. Про це розповів народний артист, ексміністр культури, керівник Національного театру імені Івана Франка у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України».

«Скільки б ми її раз не виставляли в місяць, вона продається за 13 хвилин. Зараз з Кракова починається великий європейський тур: Берлін, Цюріх, Женева, Париж, Прага, дуже багато європейських міст. І на кінець весни або початок осені ми плануємо тур Канадою і Америкою. І що характерно, квитки вже у багатьох містах продані. З них – 85% – не українцям», – розповів ексміністр культури.

За словами Нищука, нині змінився характер культурної дипломатії.

«Колись це був виїзд у 90-ті роки, щоб трошки заробити, бо діаспора допоможе – купить квитки. Наші колективи, які ледь животіли, могли підживитися. Зараз ми втрачаємо, їдучи за кордон. В Україні ми заробляємо більше. Це проста арифметика – аншлагова вартість «Конотопської відьми» – 600 тис. Коли рахуємо логістику переїзду 27-35 чоловік, включно з технічним і адміністративним персоналом, готелі, переїзди і так далі, то ніхто не може заплатити 600 тисяч чистих, а гонорарів там особливих не заробляємо. Тобто ми, насправді, їдемо як місія – відкривати Україну в театральному вимірі», – пояснив керівник Національного театру імені Івана Франка.

Раніше повідомлялося, що завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати 2 349 000 грн.

Нагадаємо, 11 грудня відбувся перший благодійний показ вистави «Конотопська відьма» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ’яненка, завдяки якому вдалося зібрати 1 770 000 гривень на потреби українських захисників.