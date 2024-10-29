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Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW
Звіт ISW щодо ситуації на фронті
фото з відкритих джерел

В окупантів є певні успіхи на декількох ділянках фронту

У Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакуючі операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара. Про це повідомляють у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на території Росії

Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW фото 1
Фото: ISW

28 жовтня тривали бої на основному «українському плацдармі» в Курській області, проте офіційно підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російське джерело заявило, що війська РФ нібито просунулися до Новоіванівки, але аналітики ISW не знайшли цьому підтвердження.

Крім того, російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що ЗСУ провели контратаку біля Крем'яного, а також поблизу Нижнього Клину, Новоіванівки, Олександрії, Любимівки, Дар’їно, Руської Конопельки та Плехова. 28 жовтня бої йшли на захід від основного «українського плацдарму» в Глушківському районі, але підтверджених змін на фронті не спостерігалося.

Один російський блогер заявив, що ЗСУ начебто невдало атакували біля Нового Путі, а інший «воєнкор» стверджував, що російські війська не змогли повністю витіснити українські сили з цього населеного пункту.

Українські джерела повідомили 28 жовтня про механізований штурм ЗСУ на схід від Нового Путі із застосуванням щонайменше трьох одиниць бронетехніки.

27 жовтня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що російські війська разом з ФСБ і Росгвардією начебто відбили атаку «групи осіб», які намагалися перетнути кордон біля Манева в Климовському районі.

28 жовтня ФСБ також виступила із заявою, назвавши цих осіб «диверсійно-розвідувальною групою».

Пов’язаний із Кремлем «воєнкор» повідомив, що російські заяви про відбиття Дар’їно українськими силами не підтверджені.

Харківська область

Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW фото 2
Фото: ISW

Війська РФ 27 і 28 жовтня продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області поблизу Вовчанська, але не змогли досягти просування.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець зазначив, що російські окупанти на півночі Харківської області мають три основні завдання: захопити північну частину Вовчанська та просунутися до Тихого, відновити контроль над Глибоким, а також наступати на Липці. Крім того, вони прагнуть «стиснути» ЗСУ на півночі регіону, щоб відволікти їхні зусилля від операцій у Курській області та на Куп'янському напрямку.

Луганська область

Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW фото 3
Фото: ISW

Російські загарбники нещодавно зробили незначне просування на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні знімки, опубліковані 27 і 28 жовтня, показують, що війська РФ просунулися в межах Колісниківки та на південний захід від Кругляківки.

Російські «воєнкори» заявляли, що війська Путіна просунулися в районі Піщаного та Степової Новоселівки, а також у населеному пункті Загризове, на північний захід від Стельмахівки, в напрямку Тернів та в межах Торського.

Окупанти продовжували наступальні дії в районі Кіндрашівки, поблизу Синівки, Петропавлівки, Першотравневого, Колісниківки, Кругляківки, Загризове, Лозової, Вишневого, а також біля Греківки, Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Зарічного, Тернів, Торського, а також поблизу Серебрянки та Григорівки.

Донецька область

Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW фото 4
Фото: ISW

28 жовтня російські загарбники наступали у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський «воєнкори» 28 жовтня заявив, що путінські війська просунулися в центрі Торецька, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ атакували під Торецьком, поблизу Нью-Йорка, та біля Щербинівки 27 і 28 жовтня. 28 жовтня російський блогер заявив, що ЗСУ здійснили контратаку на північ від вулиці Свердлова в Торецьку.

27 і 28 жовтня війська РФ продовжували наступальні дії на схід від Курахового, в районі Максимільянівки та на околицях самого Курахового, проте підтверджених змін на фронті не було.

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Вугледара. Геолокаційні знімки від 25 жовтня демонструють, як ЗСУ відбивають російську посилену механізовану атаку, що налічує взвод, на південний захід від Єлизаветівки.

В ISW зазначили, що це може свідчити про нещодавнє просування російських військ у цьому районі.

Додаткові геолокаційні кадри від 28 жовтня показали, як ЗСУ відбивають російську ротацію механізованої атаки на південний захід від Катеринівки, що «вказує на те, що російські сили нещодавно просунулися в цей район», йдеться в звіті.

Ще одні геолокаційні кадри, опубліковані 28 жовтня, продемонстрували, що окупанти просунулися на північний схід від Шахтарського (на північний захід від Вугледара).

Російські джерела стверджували, що війська Путіна просунулися поблизу та в межах Катеринівки, Богоявленки, Новоукраїнки, Золотої Ниви та Шахтарського, але ISW не знайшло візуального підтвердження цим заявам.

Російські загарбники продовжували наступати поблизу Катеринівки, Антонівки, Богоявленки, Новоукраїнки, Шахтарського та Золотої Ниви 27 і 28 жовтня.

«Південна вісь»

Окупанти просунулися поблизу Куп'янська, Покровська і Вугледара: звіт ISW фото 5
Фото: ISW

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 27 і 28 жовтня російські окупанти продовжували атаки на Дніпровському напрямку, ймовірно, в районі лівого берега у Херсонській області та островів дельти річки Дніпро, йдеться у звіті.

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Теги: ISW Курщина окупанти Міноборони Дніпро Міноборони РФ кордон блогер штурм

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