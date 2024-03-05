«Конотопська відьма» зібрала 2,3 млн грн. Театр Франка провів другу благодійну виставу

У театрі обіцяють згодом повідомити на що саме кошти буде витрачено

Усі зібрані кошти будуть передані на користь ЗСУ

Завдяки благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати 2 349 000 грн. Про це повідомляє пресслужба театру в Facebook.

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«Вчора ми зіграли благодійну виставу «Конотопська відьма». Квитки продавалися за підвищеними цінами, але в глядній залі не було жодного вільного місця. Завдяки вам, дорогі наші глядачі. Нам вдалося зібрати 2 349 000 гривень Це суттєво більше, ніж у наш перший благодійний показ вистави. І знову ж таки – це завдяки вам», – йдеться у повідомленні.

У театрі також зазначили, що всі зібрані кошти, як і обіцяли, будуть передані на користь наших захисників і захисниць. «Трохи згодом обов'язково розповімо вам на що саме ці кошти буде витрачено», – додали у театрі.

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Прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Пік її популярності настав восени. Тоді повний зал скуповували за 30 хвилин, пригадує Уривський. Популярний проєкт і онлайн: відео з хештегом «конотопська відьма» зібрали 32,1 млн переглядів у TikTok, а в Instagram з цим хештегом опубліковано понад 1000 дописів.

Як повідомлялося, український актор Михайло Кукуюк та його колеги з Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка отримали повістки до військкомату.

Нагадаємо, 11 грудня відбувся перший благодійний показ вистави «Конотопська відьма» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ’яненка, завдяки якому вдалося зібрати 1 770 000 гривень на потреби українських захисників.