У Молдові опрацювали майже 100% голосів: Санду впевнено перемагає

Санду перемогла на виборах у Молдові

Майя Санду вдруге стане президентом Молдови

Молдова завершує підрахунок голосів на президентських виборах. Опрацьовано 99,5% протоколів: впевнено перемагає Майя Санду. Розрив між кандидатами складає понад 10%. Учергове результати вибори в Молдові визначила діаспора. Про це повідомляє Центральна виборча комісія Молдови.

За підсумками опрацювання 99,5% бюлетенів, чинний президент Майя Санду, яка балотувалася від партії «Дія та солідарність» (PAS), набирає 55,25% голосів виборців. За кандидата від Партії соціалістів Олександра Стояногло проголосували 44,75% виборців.

Явка на виборах становила 54,30%. За президента Молдови проголосували близько 1,7 млн. людей. Із них понад 328 тис. за межами країни.

Нагадаємо, напередодні у Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинний президент та ініціатор зміцнення зв'язків з Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією.

Згодом чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

В ході голосування правоохоронці повідомляли, що на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень.