Головна Країна Культура
search button user button menu button

Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином
У 1970-х роках художник підтримував тісні дружні стосунки із сином першого секретаря Центрального комітету Компартії України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Митець каже, що завдяки дружбі з Віталієм Шелестом був наче під захистом

Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, який сьогодні відзначає своє 90-річчя, розповів про те, як товаришував з сином першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України Петра Шелеста. У великому ювілейному інтерв’ю «Главкому» митець розповів, як це вплинуло на карʼєру легендарного художника.

У 1970-х роках художник мав тісну дружбу з сином керівника Радянської України Віталієм. Це дозволяло Маестро певний ковток свободи, зокрема, його твори виставлялися у коридорах Спілки письменників та композиторів. Однак по-справжньому світове визнання до Івана Марчука прийшло після падіння СРСР.

За словами Марчука, як самобутнього художника його першими помітили вчені-фізики.

«Мій колега, фізик, доктор наук Олег Сарбей, який зараз живе в Німеччині і приїде до Відня на мій день народження, влаштував тоді в Києві виставку моїх робіт на квартирі в академіка Кирила Толпига. Туди мали запросити Віталія Шелеста і познайомити зі мною. А у Віталія назріла потреба – у цей момент збудували в селі Хотів, біля Києва, Інститут теоретичної фізики, і там чекали на Рочестерську конференцію (у 1970 році в Києві пройшла міжнародна Рочестерська конференція з фізики високих енергій – «Главком»). Шелест захотів оформити Інститут і доручив це мені. Часові рамки виконання робіт були обмежені. Я запросив долучитися свого колегу, Миколу Стороженка. Виконав там два монументальних керамічних панно – «Ярослав Мудрий» і «До далеких планет», на стінах розміром 3 м х 7 м», – розповів він.

Художник наголошує, що оскільки дружив з Віталієм Шелестом, поки той залишався у Києві, був ніби «під прикриттям». За його словами, він потім приїздив до Москви і завжди зупинявся в квартирі друга.

Саме у Москві й відбулася перша офіційна виставка митця. Вона пройшла у залі художників-графіків на вулиці Малій Грузинській, де дозволяли під суворим оком органів безпеки виставлятися художникам-нонконформістам з інших республік (творчий рух у XX століття, що характеризується бажанням митців чинити спротив офіційним ідеологічним і художнім вимогам – «Главком»).

«Режим змушений був рахуватися з гострою критикою з боку західних країн на знищення напередодні «бульдозерної виставки» у Москві (несанкціонована вулична виставка картин московських художників-нонконформістів, жорстоко розігнана владою 15 вересня 1974 року в Москві – «Главком»). Там я познайомився з неформальним лідером нонконформістів Оскаром Рабіним. Тоді ж вперше мене згадують у центральній газеті «Известия». Так, у цьому виданні з’явилася стаття «Известный, но не признанный». Окремі журналісти негласно симпатизували тому, що я робив», – розповів він.

За словами Марчука, попри тотальний контроль, у середині суспільства визрівала величезна потреба на свіжу думку, новий погляд, і переважно інтелігенція схвально сприймала його нечисленні виставки, які відбувалися переважно в коридорах різних організацій й установ (медична бібліотека у Києві, Інститут матеріалознавства, Інститут кардіології, який очолював Микола Амосов тощо).

Крім того, художник поділився спогадами й про батька Віталія, Петром Шелестом. Марчук наголосив, що був знайомий з першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії України.

«Коли зробив панно «Ярослав Мудрий», Віталій запросив батька і мене, щоб показати йому цю стіну, а це така архаїка буквально. І Петро Шелест запитав: «Іване, як ти це робиш, що воно таке старе на вигляд? Та не бійся, я повторювати не буду». А я тоді вдало експериментував з керамікою, малою пластикою, навіть придбав піч, муфельок такий маленький, і почав у ньому випалювати глину. Пішов у хімічний магазин і кажу: «Дайте мені щось таке, що при температурі 800° не згорає». Дали. Розводив цей порошок у мисці, покривав ним глиняні фігури і випалював, поки вони не ставали червоні», – пригадує митець.

До слова, 12 травня, у День народження Івана Марчука, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкрилася постійна виставка його творів. Її родзинкою став цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях.

Читайте також:

Теги: Іван Марчук художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зануреність Марчука у мистецтво, а не у відкриту політичну діяльність, робила його «одинаком» навіть серед однодумців
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники
Сьогодні, 17:01
Богдана Півненко з легендарним батьком, Народним художником України Іваном Марчуком
Донька Івана Марчука тепло привітала батька з ювілеєм
Сьогодні, 14:39
Іван Марчук навчався у підпільній мистецькій школі, яку організував Карло Звіринський
Живописець Іван Марчук назвав людину, яка найбільше вплинула на його творчість
Сьогодні, 12:35
За словами Марчука, життя родини було сповнене небезпек через переслідування з боку радянських каральних органів
Художник Іван Марчук розповів, як під час Другої світової війни рятував батька від НКВС
Сьогодні, 11:05
12 травня відзначає свій день народження Іван Марчук
Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття
Сьогодні, 10:36
У 2007 році Марчук потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності
Художнику Івану Марчуку – 90: найцікавіші факти з біографії генія
Сьогодні, 07:30
Іван Марчук вважається найдорожчим аукціонним художником в Україні
Іван Марчук – 90. Пророцтва на полотні, найдорожчі картини та найвідоміші колекціонери Ювілей
Вчора, 11:25
Палац на вулиці Генерала Чупринки, у якому живуть Оксана та Володимир Риботицькі
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці
10 травня, 18:15
Чоловіку, який виграв картину Пікасо, повідомили про перемогу по телефону
Інженер з Парижа виграв картину Пікассо завдяки лотерейному квитку за $100 (відео)
15 квiтня, 15:18

Культура

Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином
Художник Іван Марчук розказав про знайомство з керівником Радянської України Шелестом та його сином
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники
Художник Іван Марчук розповів, як під час Другої світової війни рятував батька від НКВС
Художник Іван Марчук розповів, як під час Другої світової війни рятував батька від НКВС
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці

Новини

Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Сьогодні, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua