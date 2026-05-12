Живописець Іван Марчук назвав людину, яка найбільше вплинула на його творчість

Наталія Порощук
Іван Марчук навчався у підпільній мистецькій школі, яку організував Карло Звіринський
Іван Марчук зазначив, що Звіринський зумів зробити великий надлом у його менталітеті

На творчість художника Івана Марчука, якому сьогодні виповнилося 90 років, найбільше вплинув живописець Карло Звіринський. Саме він змінив уявлення Марчука про мистецтво та допоміг зрозуміти різницю між перемальовуванням і справжньою творчістю. Про це митець розповів в інтерв’ю «Главкому».

Марчук кілька років навчався у підпільній мистецькій школі, яку організував Карло Звіринський.

«Звіринський працював в училищі в 1950-х роках, коли я там вчився. Потім ми знову зустрілися з ним уже в Інституті, де він був професором. А його підпільна школа на вулиці Адама Міцкевича у Львові уже активно функціонувала, коли я був у війську», – зауважив Іван Марчук.

Народний художник України зазначив, що Звіринський слідкував за ним і зумів зробити великий надлом у його менталітеті. «Що я, хлопець з села, міг знати про мистецтво? Для мене малювання зводилося до вміння щось перемалювати або повторити з натури. Звіринський дуже вплинув на мене, дав зрозуміти, що творити й перемальовувати – це різне. Збагнути це і знайти себе у мистецтві – була велика мука, бо я любив бути в перших рядах, а не позаду. І тому несамовито прагнув засвоїти уроки Звіринського й утвердитися», – сказав він.

«Він вибрав кількох хлопців, якими опікувався: мене, Зеновія Флінту, Петра Марковича та ще кількох. Ми приходили до нього просто до хати. Там він показав нам свою маленьку картину і сказав: «Це абстракція». Я злякався, подумав, що зараз за нами прийдуть (КДБісти, – «Главком»). Слово «абстракція» було страшним у ті часи, а Звіринський його не боявся. Він був дуже цікавий художник, новатор», – пригадав художник.

У СРСР з 1930-х років і до кінця 1980-х панівним художнім методом та стилем був соцреалізм. Радянська влада встановлювала для митців межі дозволеного та жорстко визначала пріоритетними ідеологію і пропаганду. Соцреалізм насаджувався як альтернатива модерністським течіям – таким як символізм, експресіонізм, абстракціонізм, конструктивізм тощо.

На запитання журналіста, чи Звіринський хотів, аби його учні малювали абстракцію, Марчук відповів, що наставник прагнув не цього.

«Не саме абстракцію, а щось нове, неподібне до іншого. Він був не радянським художником, а європейським. Бо всі ті течії, які в Європі тоді процвітали, він вже освоїв і намагався, щоб ми, його учні, трошки порозумнішали. Крім того, ми боготворили Сельського (український художник-імпресіоніст Роман Сельський, – «Главком»), коли він приїхав з Європи і почав нам викладати у Львові», – додав Марчук.

Нагадаємо, 12 травня відзначає свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому – 90 років.

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи, – «Главком»). Він почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

Зауважимо, що у день народження Івана Марчука, 12 травня, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях. 

До слова, на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%.

