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«Книжковий арсенал»: президента Зеленського прирівняли до Януковича

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Книжковий арсенал»: президента Зеленського прирівняли до Януковича
Прізвище Володимира Зеленського на стенді меморіалу «Лінгвоцид»
фото: glavcom.ua

Популярна книжкова виставка «Книжковий арсенал»: Володимира Зеленського звинуватили у лінговоциді

Президент Володимир Зеленський – у одному ряду із утікачем Віктором Януковичем. А ще – Леонідом Кучмою і навіть Сталіним. Їхні прізвища під спільним знаменником об’єднала команда громадської організації «Валентність. Переосмислення». Вона створила інтерактивний меморіал «Лінгвоцид», який представили на «Книжковому арсеналі».

Меморіал, що складається із серії графічних табличок, розміщених у центрі Києва, і мобільного застосунку, який пов’язує їх між собою.

На стендах, що їх демонстрували на «Книжковому арсеналі», можна побачити, як послідовно, протягом останніх чотирьохсот років, Російська імперія, СРСР, а тепер Російська Федерація свідомо обмежували українську освіту, перешкоджали вільному розвиткові культури, прищеплювали упередження і стереотипи.

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На весь екран

Окрім дати та події, яка сприяла лінгвоциду, на стендах також зазначено прізвище політика, який очолював у цей час Україну. Після 2020 року це – Володимир Зеленський. У країні в цей час знищували українські книжки. 

Як відомо, Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» заснований 2011 року Мистецьким арсеналом і відбувається там щорічно. Це грандіозна інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються і осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів. 

До слова, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідав «Книжковий арсенал». Вони придбали чимало книжок, серед яких – про те, як засинати і прокидатися із задоволенням.

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Теги: політика Володимир Зеленський виставка

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