Популярна книжкова виставка «Книжковий арсенал»: Володимира Зеленського звинуватили у лінговоциді

Президент Володимир Зеленський – у одному ряду із утікачем Віктором Януковичем. А ще – Леонідом Кучмою і навіть Сталіним. Їхні прізвища під спільним знаменником об’єднала команда громадської організації «Валентність. Переосмислення». Вона створила інтерактивний меморіал «Лінгвоцид», який представили на «Книжковому арсеналі».

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Меморіал, що складається із серії графічних табличок, розміщених у центрі Києва, і мобільного застосунку, який пов’язує їх між собою.

На стендах, що їх демонстрували на «Книжковому арсеналі», можна побачити, як послідовно, протягом останніх чотирьохсот років, Російська імперія, СРСР, а тепер Російська Федерація свідомо обмежували українську освіту, перешкоджали вільному розвиткові культури, прищеплювали упередження і стереотипи.

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Окрім дати та події, яка сприяла лінгвоциду, на стендах також зазначено прізвище політика, який очолював у цей час Україну. Після 2020 року це – Володимир Зеленський. У країні в цей час знищували українські книжки.

Як відомо, Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» заснований 2011 року Мистецьким арсеналом і відбувається там щорічно. Це грандіозна інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють літературна, візуальна, музична та театральна сцени, порушуються і осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів.

До слова, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою також відвідав «Книжковий арсенал». Вони придбали чимало книжок, серед яких – про те, як засинати і прокидатися із задоволенням.