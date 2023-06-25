Володимир Зеленський закликає українців дякувати військовим та підтримувати їх

«Мені б хотілося, щоб всі наші люди – кожен і кожна в Україні дякували нашим воїнам саме так – персонально»

Президент Володимир Зеленський закликав український народ дякувати та підтримувати українську армію, щоб увесь світ дізнався, які в нас воїни. Про це він повідомив у відеозверненні.

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«Мені б хотілося, щоб всі наші люди – кожен і кожна в Україні дякували нашим воїнам саме так – персонально. Вашим рідним, друзям, які на фронті, вашим знайомим, тим, про кого ви чули, тим, на кого ви підписані в соціальних мережах, тим чиїх рідних ви знаєте. Будь ласка, дякуйте, підтримуйте і розповідайте своїм друзям, своїм дітям, людям світу про те, які в нас воїни. Наші воїни на це заслуговують. Вони справжні герої», – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський присвятив своє звернення передусім подяці українським військовим, усім тим, хто бореться зараз у найтяжчих боях, та хто веде цю війну до української перемоги.

«Звичайно, зосереджуся на підрозділах ОСУВ «Таврія», тих, які цього тижня виконали найбільше роботи на фронті», – заявив президент.

Зокрема, Зеленський подякував морпіхам 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-й окремій механізованій бригаді імені генерала-хорунжого Марка Безручка.

«Артилеристи 55-ї бригади «Запорізька Січ». Пишаюся вами, і це для мене щоразу почесно – відзначати вас, наші герої», – сказав глава держави.

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Зеленський подякував десантникам 79-ї окремої бригади, 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді.

«Персонально відзначу сьогодні старшого лейтенанта Івана Грисюка, молодшого сержанта Миколу Комісара та солдата Володимира Кононученка. Дякую вам за вашу міцність та влучність», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив прикордонників Краматорського, Львівського та Донецького прикордонних загонів та воїнів мобільного прикордонного загону «Дозор».

«Дякую усім вам, а особливо відзначу старшого сержанта Олександра Копровського з групи повітряної розвідки, старшого солдата Віктора Поліщука, солдата Романа Бориса, я дякую вам, хлопці», – сказав президент.

Згадав Зеленський і про нацгвардійців. Зокрема, 4-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії, яка воює на Донеччині.

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«Дякую вам, воїни. Зокрема, відзначу аеророзвідників — старшого солдата Олександра Погореного та солдата Максима Бобруєнка. Ваша майстерність, хлопці, дуже, дуже допомагає», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що триває 487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.