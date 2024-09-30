Глава МЗС Польщі заявив, яка країна може зупинити Росію

Радослав Сікорський розкрив деталі деяких позицій Польщі щодо війни в Україні

Радослав Сікорський, польський міністр закордонних справ, заявив, що Росія не змогла б вести війну проти України без підтримки Китаю. Саме тому КНР повинна докласти максимум зусиль, щоб зупинити війну. Про це міністр повідомив у розмові з журналісткою The Washington Post.

«Путін не зміг би вести цю війну без компонентів і матеріалів з Китаю. Тож Китай міг би зупинити цю війну. І він повинен це зробити», – додав він.

За його словами, саме економічна та політична допомога Пекіну дає Росії можливість продовжувати бойові дії. Сікорський наголосив, що Китай має величезний вплив і можливість зупинити цю війну, якщо захоче, тому міжнародна спільнота повинна чинити тиск на Пекін, щоб змусити його зайняти активнішу позицію для припинення конфлікту.

Сікорський також зазначив, що українська перемога є важливою не лише для України, але й для того, щоб у самій Росії відбулися зміни. Він порівняв нинішню війну з попередніми конфліктами, в яких Росія зазнавала поразки, що приводило до внутрішніх реформ у країні​

«Путін – диктатор. Його стримуватиме наша сила, а не його власні доктрини. Ніхто не планує жодної агресії проти Росії. Це Росія є агресором. Це Росія вторглася в Україну. Путін відчуває себе в безпеці, кидаючи всі свої сили у війну проти України, тому що він знає, що НАТО – це суто оборонний альянс», – підсумував Сікорський.

Нагадаємо, очільник міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує Україну, але також має свої вимоги до неї.

До слова, під час засідання Радбезу ООН Радослав Сікорський заявив, що Росія скоює злочин геноциду, викрадаючи дітей на тимчасово окупованих українських територіях та порівняв росіян із нацистами часів Другої світової війни.

Нагадаємо, заступник голови МЗС Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС, якщо не буде ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.