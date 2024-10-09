ЦАХАЛ ліквідував кількох наступників голови «Хезболли» Насралли – Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про успішну ліквідацію ключових керівників бойовиків

Ізраїльські військові здійснили низку авіаударів по Лівану, внаслідок яких загинули двоє осіб, які були близькі до ліквідованого раніше лідера «Хезболли» Хасана Насралли. Про це повідомляє видання Reuters.

Глава уряду оприлюднив відеозапис через кілька годин після того, як заступник лідера «Хезболли» після низки вбивств ізраїльтянами вищих командирів, заявив про «відчинені двері» для переговорів щодо припинення вогню.

This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2024

«Ми послабили можливості «Хезболли» . Ми знищили тисячі терористів, включаючи самого (Хасана) Насраллу, його заміну і заміну його заміни. Сьогодні «Хезболла» слабша, ніж вона була протягом багатьох, багатьох років», – сказав Нетаньягу, не назвавши імен двох останніх.

Агентство нагадало, що не відразу стало зрозуміло, кого прем'єр мав на увазі під «заміною заміни», адже днями повідомлялося лише про ймовірне вбивство лише одного наступника Насралли – Хашема Сафіддіна.

Як відомо, 27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

Нагадаємо, військово-повітряні сили Ізраїлю під час атаки на столицю Лівану Бейрут ліквідували високопоставленого командира «Хезболли» – керівника штабу терористичного угрупування Сухайла Хусейна Хусейні.

Раніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті. Ізраїльські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану та в районі Бекаа.

У ході атак були уражені склади зброї, об'єкти терористичної інфраструктури та пускові установки. Крім того, у ЦАХАЛ повідомили, що за останні 24 години ізраїльські війська завдали ударів по більш ніж 70 об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану. Серед цілей були об'єкти терористичної інфраструктури, пускові установки, а також командні центри і місця зберігання зброї​.