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План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
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План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Останні новини 13 жовтня
фото з відкритих джерел

Зеленськй в найближчі дні покаже план перемоги громадянам України

В найближчі дні президент Володимир Зеленський представить українцям «План перемоги».

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 13 жовтня, щоб ви були в курсі подій.

Зеленський представить План перемоги для українців вже в найближчі дні – Подоляк

«План перемоги» України, представлений президентом Володимиром Зеленським лідерам країн-партнерів, найближчим часом буде оприлюднений для українців. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

Він зауважив, що основні акценти «вже зрозумілі» , а «математичні деталі» щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення в країнах-партнерах, адже від них залежить реалізація цього плану. Однак глава держави все ж таки презентує цей план народу.

Трамп стрімко випереджає Гарріс у передвиборчій кампанії – The Hill

Дональд Трамп почав нарощувати шанси на повернення у Білий дім, тоді як Камала Гарріс втратила майже всю свою перевагу над суперником. Про це пише The Hill. 

«Щоб було зрозуміло, Гарріс цілком може стати наступним президентом. Але невелика перевага, яку вона отримала після потужного запуску своєї кандидатури, включно з успішним Національним з’їздом Демократичної партії та потужними дебатами проти Трампа минулого місяця, майже зникла», – пише видання.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях України ввечері, 12 жовтня. Причина – загроза застосування балістики та «Шахедів».

Так, у Одесі близько 21:00 пролунав вибух. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

«Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!», – додав Труханов.

О 21:35 в області було оголошено відбій.

В Україні підготовкою до зими займатимуться спеціальні штаби – прем'єр Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про створення при уряді штабу із підготовки регіонів України При Кабінеті Міністрів України створено штаб, який відповідатиме за питання та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в регіонах.до зими.

При Кабінеті Міністрів України створено штаб, який відповідатиме за питання та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в регіонах. Про це стало відомо із заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Партизани повідомили, що російські винищувачі МіГ-31К покинули Білорусь

Російські винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети «Кинджал», ймовірно, залишили територію Білорусі. Цю інформацію повідомив моніторинговий проект «Беларускі Гаюн». Це свідчить про можливі зміни в розміщенні російських військових активів у регіоні, які можуть вплинути на ситуацію в Україні та сусідніх країнах​. 

У повідомленні наголошується, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт двох бортів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому «Мачулищі». Йдеться про винищувачі, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня.

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Теги: міністр Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Геннадій Труханов Денис Шмигаль Камала Гарріс Михайло Подоляк Кинджал

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