Туреччина відкриває для туристів новий курорт

Наразі Фригійську долину відвідують лише місцеві мешканці, проте влада Туреччини хоче перетворити її на туристичний об'єкт

«Другу Каппадокію» з термальними готелями та польотами на повітряній кулі запланували створити в Туреччині. Як пише Turizm Güncel, Міністерство культури та туризму країни вже почало працювати над перетворенням на популярний туристичний регіон відомої Фригійської долини.

Фригійська долина – історична область, розташована у центральній Туреччині між містами Афьонкарахісар та Ескішехір, де близько трьох тисяч років тому процвітало могутнє Фригійське царство. Вона відома своїми фортецями та скельними спорудами, церквами римського та візантійського періодів та «неземними» ландшафтами, що дійсно нагадують знамениту Каппадокію.

На даний момент 90% тих, хто зараз відвідує регіон, – внутрішні туристи. Цю ситуацію турки хочуть змінити, і не лише збільшити кількість іноземних туристів, а й збільшити тривалість перебування до трьох днів.

У самому місті Афьонкарахісар акцент передбачається зробити на термальний туризм. Туристам готові запропонувати 11 тис. лише п'ятизіркових місць у термальних готелях. Поки ці готелі відрізняє 60% завантаження, переважно з листопада по березень.

Гендиректор готелю Akrones Юнал Озген описав ситуацію так: «Найкращі термальні джерела Туреччини розташовані у цьому регіоні. Наша найбільша проблема в тому, що немає гостей з-за кордону. Ми почали вести серйозну роботу у цьому напрямку. Було б чудово, якби ми змогли збільшити заповнюваність наших готелів до 75%, використовуючи наш закордонний потенціал».

Туристичні можливості «другої Каппадокії» нещодавно поповнились і популярним атракціоном – тут запустили польоти повітряними кулями.

Також Агентство з просування та розвитку туризму Туреччини заявило, що до 2025 року в регіоні будуть проведені зустрічі з представниками країн із важливим туристичним потенціалом, таких як Корея, Німеччина та Азербайджан.

Зазначимо, Каппадокія – одне з найтуристичніших місць у Туреччині, що приваблює десятки тисяч туристів. Найпопулярніша розвага та візитівка цього регіону – польоти на повітряних кулях.

Нагадаємо, у Туреччині підготовлено проєкт із повернення на туристичну карту одного з найменших і наймальовничіших островів у Чорному морі – острова Гіресун.Гіресун є єдиним придатним для життя островом у Східному Чорноморському регіоні. Він розташований на відстані 1,2 км від узбережжя однойменного міста на північному сході Туреччини. Міністерство туризму та культури країни підтримало проєкт щодо покращення його туристичної привабливості.