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Молдова відкриє в РФ для виборів і референдуму лише дві дільниці

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Молдова відкриє в РФ для виборів і референдуму лише дві дільниці
Молдова відкриє тільки 2 дільниці в РФ під час виборів
фото з відкритих джерел

20 жовтня у Молдові пройдуть вибори президента та референдум

Молдова може відкрити у Росії лише дві виборчі дільниці для голосування на виборах президента і референдумі 20 жовтня. Про це повідомляє NewsMaker.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Молдови Павел Постика повідомив, що ЦВК прийняла рішення відкрити п'ять виборчих дільниць у Росії. Однак Міністерство закордонних справ (МЗС) Молдови вважає це неможливим через логістичні труднощі, тому окружна виборча рада, відповідальна за організацію дільниць за кордоном, вирішила обмежитися лише двома.

«Вони вирішили залишити функціональними тільки дві дільниці. МЗС не змогло організувати відкриття всіх п'яти, тому процес не був завершений», – пояснив Постика.

Речниця МЗС Ліліана Барбероші додала, що це рішення базувалося на висновку Служби інформації та безпеки (СІБ).

«Згідно з висновком СІБ, який включає оцінку безпеки в Росії, Україні та Ізраїлі, ми можемо організувати лише дві дільниці в приміщеннях посольства в Москві. Там є консульський захист і умови для гарантування безпеки наших виборців і працівників виборчих комісій», – зазначила вона.

На сайті ЦВК у розділі виборчих дільниць, які відкриють за кордоном, як і раніше, зазначено п'ять дільниць у Росії, проте точна адреса написана лише навпроти двох дільниць – у Москві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації.

До слова, Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів.

Раніше повідомлялось, що ізраїльські туристичні агенції розглядали можливість організації поїздок до України через аеропорти Румунії та Польщі через те, що Молдова не захотіла пропускати хасидів в Україну через свою територію.

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Теги: міністр вибори Молдова росія президент

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