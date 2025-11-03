На ювілейних концертах Могилевської вперше на публіці засвітився її новий чоловік (фото)

Співачка, яка ретельно приховує особисте життя, дала можливість побачити свого обранця у Палаці «Україна»

Під час святкування 50-річного ювілею співачки Наталі Могилевської у Палаці «Україна» серед глядачів було помічено її чоловіка Валентина. Хоча Могилевська тривалий час тримала його особу в таємниці, на ювілейних заходах він був присутній у залі, підтримуючи дружину. Про це повідомляє «Главком».

Хоча раніше в соціальних мережах уже з’являлися окремі кадри з Валентином (зокрема, зроблені друзями на дні народження співачки, або з домашніх відео, де він вітав її чи зустрічав на вокзалі), ювілейний концерти став першою великою публічною подією, де чоловік Могилевської з’явився серед широкої аудиторії.

Хоча співачка не виводила його на сцену, його присутність у залі та серед найближчого кола запрошених осіб підтвердила важливість цієї людини в її житті.

Обранець Наталії Могилевської скрін із кліпу

За словами самої Могилевської, вони познайомилися на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пара разом виховує двох названих доньок-сестер – Мішель та Софію, яких співачка усиновила. Наталя Могилевська раніше уникала прямої відповіді на запитання про офіційний шлюб, проте публічно називає свого обранця «чоловік».

Наталя Могилевська з донечками фото з соцмереж Могилевської

Як відомо, співачка на концертах також вшанувала свого «другого батька» Юрія Рибчинського та показала свою родину.

