Головна Скотч Фото
search button user button menu button

На ювілейних концертах Могилевської вперше на публіці засвітився її новий чоловік (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Пара разом виховує двох названих доньок-сестер
фото: glavcom.ua

Співачка, яка ретельно приховує особисте життя, дала можливість побачити свого обранця у Палаці «Україна»

Під час святкування 50-річного ювілею співачки Наталі Могилевської у Палаці «Україна» серед глядачів було помічено її чоловіка Валентина. Хоча Могилевська тривалий час тримала його особу в таємниці, на ювілейних заходах він був присутній у залі, підтримуючи дружину. Про це повідомляє «Главком».

Хоча раніше в соціальних мережах уже з’являлися окремі кадри з Валентином (зокрема, зроблені друзями на дні народження співачки, або з домашніх відео, де він вітав її чи зустрічав на вокзалі), ювілейний концерти став першою великою публічною подією, де чоловік Могилевської з’явився серед широкої аудиторії.

На ювілейних концертах Могилевської вперше на публіці засвітився її новий чоловік (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

Хоча співачка не виводила його на сцену, його присутність у залі та серед найближчого кола запрошених осіб підтвердила важливість цієї людини в її житті.

Обранець Наталії Могилевської
Обранець Наталії Могилевської
скрін із кліпу

За словами самої Могилевської, вони познайомилися на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пара разом виховує двох названих доньок-сестер – Мішель та Софію, яких співачка усиновила. Наталя Могилевська раніше уникала прямої відповіді на запитання про офіційний шлюб, проте публічно називає свого обранця «чоловік».

Наталя Могилевська з донечками
Наталя Могилевська з донечками
фото з соцмереж Могилевської

Як відомо, співачка на концертах також вшанувала свого «другого батька» Юрія Рибчинського та показала свою родину.

Народна артистка України Наталя Могилевська відсвяткувала свій 50-річний ювілей двома масштабними концертами в Палаці «Україна». Під час виступу співачка не лише поділилася особистими історіями, але й представила публіці свою родину та висловила глибоку вдячність легендарному поету-пісняру Юрію Євгеновичу Рибчинському, якого вона називає другим батьком. 

Читайте також:

Теги: концерт Наталя Могилевська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
6 жовтня, 02:59
Жінки, які прийшли на концерт, зчепилися між собою
На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
21 жовтня, 13:05
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 жовтня
10 жовтня, 15:30
Вистава «Як я залишилася сама» на сцені Молодого театру
Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій
20 жовтня, 15:27
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 жовтня
24 жовтня, 14:45
Концерт Ауріки Ротару тривав понад дві години
Ювілейний концерт Ауріки Ротару: чи прийшли привітати артистку її знамениті сестри? (репортаж)
24 жовтня, 19:25
Моргенштерн під загрозою заборони в’їзду до Вільнюса – мер звернувся до МЗС
Концерт російського репера Моргенштерна у Вільнюсі. Мер звернувся до влади із проханням
24 жовтня, 14:57
Могилевська присвятила Рибчинському пісню
Могилевська на ювілейному концерті показала свою велику родину
Сьогодні, 13:40
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 1-2 листопада
31 жовтня, 14:46

Фото

На ювілейних концертах Могилевської вперше на публіці засвітився її новий чоловік (фото)
На ювілейних концертах Могилевської вперше на публіці засвітився її новий чоловік (фото)
У Новій Зеландії вийшов перший календар із пожежницями без футболок (фото)
У Новій Зеландії вийшов перший календар із пожежницями без футболок (фото)
Данська пивоварня створила пляшку пива розміром із рисове зернятко
Данська пивоварня створила пляшку пива розміром із рисове зернятко
Археологи знайшли в Туреччині загублене місто
Археологи знайшли в Туреччині загублене місто
Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото)
Військовий Маркус відсвяткував весілля та показав свою дружину (фото)
Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото)
Тайська співачка з’явилась на «Еммі» в сукні українського бренду (фото)

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua