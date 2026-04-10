Головна Країна Культура
search button user button menu button

Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією
Максим Бутченко. «Повернення». Повість. 2026 рік. 212 с.

Постійні «пробудженні» в нових обставинах на перший погляд нагадують кінотроп «Дня бабака». Але автор повністю перекроює цей прийом

У видавництві «Брайт Букс» виходить повість Максима Бутченка «Повернення» – текст, який складно вкласти в одне жанрове визначення. Попри воєнне тло, це передусім книжка про українців, родину та ті сенси, що тримають нас людьми, коли світ довкола руйнується.

Про любов і відчайдушне прагнення своїх

Головний герой – звичайний маріуполець, батько і чоловік. Після трагічних подій він опиняється у вирі містичних переміщень, змушений проживати чужі життя в чужих тілах за різних обставин. Єдине, що залишається незмінним – його відчайдушне бажання знайти дружину й доньку. Це рушійна сила всього твору: не помста, не героїзм на полі бою, а просте, болісне, нескінченно людське прагнення повернутися до найрідніших.

Одна з найсильніших ліній повісті – стосунки героя з родиною. Він – батько, який гладить холодне вушко доньки під обстрілами. Він – чоловік, який шепоче «я кохаю тебе» у мить, коли падають стіни. А потім він же – людина, що проходить крізь десятки чужих облич та країн, тримаючись за єдине: пам'ять про своїх. Бутченко виписує батьківство й подружню любов не пафосно, а чутливо, через дрібні деталі: каблучку з конюшиною, дитяче слово «оселедець», казку про бідну овечку. У цих дрібницях криється цілий всесвіт, заради якого варто жити.

Саме тому «Повернення» важко назвати класичною воєнною прозою. Тут мало описів бойових дій, натомість багато внутрішнього світу: розмов, мовчання, доторків і спогадів. Це історія про те, ким ми стаємо, коли з нас зривають усі зовнішні атрибути – дім, документи, навіть власне тіло.

Ментальне повернення та унікальна форма

«Повернення» у назві – це не лише фізичний шлях додому. Це ще й повернення до себе, власної мови та ідентичності.  Роман побудований на незвичному сюжетному прийомі. Щоразу, коли герой гине: від кулі, вибуху, нещасного випадку, він не зникає. Замість смерті настає перехід: біла порожнеча, біль, відчуття, ніби тебе розбирають на частини й збирають наново. А потім – пробудження. В іншому тілі, в іншій країні, в інших обставинах. Він може стати російським солдатом у Бучі, старим на азійському курорті, українським бійцем в окопі, алкоголіком у Волгодонську й так далі. Тіло щоразу чуже – зі своїми звичками, хворобами, залежностями, оточенням. Але свідомість, пам'ять, біль залишаються його. І щоразу він мусить заново орієнтуватися: де я, хто я тепер, як вижити, як не видати себе та як зробити ще один крок до родини.

Особливо гостро відчувається контраст із «русским миром». Автор змальовує його не просто як ворога на полі бою, а як ментальний простір «царства тіней», де панують порожнеча, байдужість і моральне спустошення. Розрив із Росією тут показаний як глибоко внутрішній, ціннісний злам.

Сюжетна механіка з постійними «пробудженнями» в нових обставинах на перший погляд нагадує кінотроп «Дня бабака». Але Бутченко повністю перекроює цей прийом. Тут немає комедії, немає повторів, немає можливості «переграти» день. Кожне пробудження – складніше за попереднє. Кожне нове тіло важче, болючіше, далі від дому. Герой не вчиться бути кращою версією себе через безкінечний цикл, як у Білла Мюррея. Він вчиться не втратити себе, проходячи крізь чужі життя, кожне з яких може стати останнім. Це не перезапуск, а сходження: жорстоке, безповоротне, де ціна кожного наступного кроку зростає.

Попри глибоку драматургію, повість читається напрочуд жваво. Сюжет не провисає: кожен розділ приносить несподіваний поворот та нове напруження. Короткі, влучні діалоги органічно чергуються з емоційними внутрішніми монологами, від яких перехоплює подих.

Чому ця книжка важлива саме зараз

Пʼятий рік великої війни змінив не тільки країну, а й саму сутність нашого щоденного досвіду. Ми навчилися говорити про втрати, про фронт, про опір. Значно менше ми говоримо про те, що відбувається всередині: про сім'ї, розірвані не лише обстрілами, а й відстанню, мовчанням і травмою. Про батьків, які не знають, як пояснити дітям те, чого самі не можуть збагнути. Про подружжя, яке намагається впізнати одне одного після місяців розлуки. «Повернення» заповнює саме цю лакуну – частково як терапевтичний текст, як повноцінна художня проза, що дозволяє побачити в дзеркалі наші власні стосунки, страхи й надії.

Бутченко робить ще одну важливу річ: він показує українську ідентичність не через декларації, а через вибір. Герой щоразу опиняється в ситуації, де може розчинитися в чужому – стати росіянином, європейським буржуа, нікимзвідки. І щоразу обирає залишитися собою: не тому, що це зручно чи безпечно, а тому, що інакше втратить єдине, що має справжню вагу. Це робить текст актуальним не лише для тих, хто пережив окупацію чи евакуацію. Він звучить для кожного, хто задається питанням: що робить мене мною? Що я готовий зробити заради тих, кого люблю? І де пролягає та межа, за якою компроміс перетворюється на зраду себе?

Окремо варто сказати, як повість працює з темою ментальної деколонізації – без лозунгів і повчань. Герой не виголошує промов про відмінність українського й російського світів. Він просто живе в обох – і читач бачить контраст сам. Побут, мова, ставлення до людини, до дитини, до сусіда – все це промовляє голосніше за будь-який маніфест. «Царство тіней» – не метафора ворога, а діагноз простору, з яким у нас більше не може бути спільного шляху. Це усвідомлення, виплекане не ненавистю, а болем і чесністю.

У широкому потоці сучасної воєнної прози «Повернення» вирізняється фокусом не на лінії фронту, а на людській душі. Це книжка про те, що родина – не просто слово, а світло, яке веде крізь найтемніші часи. І про те, що справжнє повернення – це насамперед дорога до себе.

Видавництво БрайтБукс відкрило передзамовлення книги.

Читайте також:

Теги: книги культура роман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Культура

Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією
Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua