Літературні новинки. Епічний роман «Повернення» про родину, ідентичність та розрив із Росією

Постійні «пробудженні» в нових обставинах на перший погляд нагадують кінотроп «Дня бабака». Але автор повністю перекроює цей прийом

У видавництві «Брайт Букс» виходить повість Максима Бутченка «Повернення» – текст, який складно вкласти в одне жанрове визначення. Попри воєнне тло, це передусім книжка про українців, родину та ті сенси, що тримають нас людьми, коли світ довкола руйнується.

Про любов і відчайдушне прагнення своїх

Головний герой – звичайний маріуполець, батько і чоловік. Після трагічних подій він опиняється у вирі містичних переміщень, змушений проживати чужі життя в чужих тілах за різних обставин. Єдине, що залишається незмінним – його відчайдушне бажання знайти дружину й доньку. Це рушійна сила всього твору: не помста, не героїзм на полі бою, а просте, болісне, нескінченно людське прагнення повернутися до найрідніших.

Одна з найсильніших ліній повісті – стосунки героя з родиною. Він – батько, який гладить холодне вушко доньки під обстрілами. Він – чоловік, який шепоче «я кохаю тебе» у мить, коли падають стіни. А потім він же – людина, що проходить крізь десятки чужих облич та країн, тримаючись за єдине: пам'ять про своїх. Бутченко виписує батьківство й подружню любов не пафосно, а чутливо, через дрібні деталі: каблучку з конюшиною, дитяче слово «оселедець», казку про бідну овечку. У цих дрібницях криється цілий всесвіт, заради якого варто жити.

Саме тому «Повернення» важко назвати класичною воєнною прозою. Тут мало описів бойових дій, натомість багато внутрішнього світу: розмов, мовчання, доторків і спогадів. Це історія про те, ким ми стаємо, коли з нас зривають усі зовнішні атрибути – дім, документи, навіть власне тіло.

Ментальне повернення та унікальна форма

«Повернення» у назві – це не лише фізичний шлях додому. Це ще й повернення до себе, власної мови та ідентичності. Роман побудований на незвичному сюжетному прийомі. Щоразу, коли герой гине: від кулі, вибуху, нещасного випадку, він не зникає. Замість смерті настає перехід: біла порожнеча, біль, відчуття, ніби тебе розбирають на частини й збирають наново. А потім – пробудження. В іншому тілі, в іншій країні, в інших обставинах. Він може стати російським солдатом у Бучі, старим на азійському курорті, українським бійцем в окопі, алкоголіком у Волгодонську й так далі. Тіло щоразу чуже – зі своїми звичками, хворобами, залежностями, оточенням. Але свідомість, пам'ять, біль залишаються його. І щоразу він мусить заново орієнтуватися: де я, хто я тепер, як вижити, як не видати себе та як зробити ще один крок до родини.

Особливо гостро відчувається контраст із «русским миром». Автор змальовує його не просто як ворога на полі бою, а як ментальний простір «царства тіней», де панують порожнеча, байдужість і моральне спустошення. Розрив із Росією тут показаний як глибоко внутрішній, ціннісний злам.

Сюжетна механіка з постійними «пробудженнями» в нових обставинах на перший погляд нагадує кінотроп «Дня бабака». Але Бутченко повністю перекроює цей прийом. Тут немає комедії, немає повторів, немає можливості «переграти» день. Кожне пробудження – складніше за попереднє. Кожне нове тіло важче, болючіше, далі від дому. Герой не вчиться бути кращою версією себе через безкінечний цикл, як у Білла Мюррея. Він вчиться не втратити себе, проходячи крізь чужі життя, кожне з яких може стати останнім. Це не перезапуск, а сходження: жорстоке, безповоротне, де ціна кожного наступного кроку зростає.

Попри глибоку драматургію, повість читається напрочуд жваво. Сюжет не провисає: кожен розділ приносить несподіваний поворот та нове напруження. Короткі, влучні діалоги органічно чергуються з емоційними внутрішніми монологами, від яких перехоплює подих.

Чому ця книжка важлива саме зараз

Пʼятий рік великої війни змінив не тільки країну, а й саму сутність нашого щоденного досвіду. Ми навчилися говорити про втрати, про фронт, про опір. Значно менше ми говоримо про те, що відбувається всередині: про сім'ї, розірвані не лише обстрілами, а й відстанню, мовчанням і травмою. Про батьків, які не знають, як пояснити дітям те, чого самі не можуть збагнути. Про подружжя, яке намагається впізнати одне одного після місяців розлуки. «Повернення» заповнює саме цю лакуну – частково як терапевтичний текст, як повноцінна художня проза, що дозволяє побачити в дзеркалі наші власні стосунки, страхи й надії.

Бутченко робить ще одну важливу річ: він показує українську ідентичність не через декларації, а через вибір. Герой щоразу опиняється в ситуації, де може розчинитися в чужому – стати росіянином, європейським буржуа, нікимзвідки. І щоразу обирає залишитися собою: не тому, що це зручно чи безпечно, а тому, що інакше втратить єдине, що має справжню вагу. Це робить текст актуальним не лише для тих, хто пережив окупацію чи евакуацію. Він звучить для кожного, хто задається питанням: що робить мене мною? Що я готовий зробити заради тих, кого люблю? І де пролягає та межа, за якою компроміс перетворюється на зраду себе?

Окремо варто сказати, як повість працює з темою ментальної деколонізації – без лозунгів і повчань. Герой не виголошує промов про відмінність українського й російського світів. Він просто живе в обох – і читач бачить контраст сам. Побут, мова, ставлення до людини, до дитини, до сусіда – все це промовляє голосніше за будь-який маніфест. «Царство тіней» – не метафора ворога, а діагноз простору, з яким у нас більше не може бути спільного шляху. Це усвідомлення, виплекане не ненавистю, а болем і чесністю.

У широкому потоці сучасної воєнної прози «Повернення» вирізняється фокусом не на лінії фронту, а на людській душі. Це книжка про те, що родина – не просто слово, а світло, яке веде крізь найтемніші часи. І про те, що справжнє повернення – це насамперед дорога до себе.