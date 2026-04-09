Фільм про автоперегони від дружини Кирила Тимошенка та «Нова фаворитка». Кінопрем'єри тижня

В українських кінотеатрах стартує показ трьох новинок і драми «Любов» 2012 року

Цього тижня в кінопрокат вийшли лише три нових фільми європейського виробництва, а також одна стрічка ще 2012 року. На тлі Великодня на кіноекранах немає жодної голлівудської новинки. Втім, основна увага прикута до українського екшну «На драйві». На великих екранах покажуть також французько-бельгійський трилер «Гуру» режисера Яна Гозлана. «Главком» детально розказує про всі прем'єри 9 квітня 2026 року.

На драйві

Країна: Україна

Режисер: Артем Литвиненко

Артем Литвиненко Актори: Іван Довженко, Едуард Поляков, Іоланта Богдюн, Богдан Морошан, Марія Самініна, Софія Баюн, Тетяна Остапенко, Богдан Чуловський

Молодіжний екшн «На драйві» режисера Артема Литвиненка поєднує історію дорослішання підлітків з темою швидкості, ризику і життя у прифронтовому місті. Сюжет розгортається у Харкові. У центрі – компанія підлітків, які після випуску зі школи знаходять покинуті автомобілі та починають нелегальні перегони. Спочатку це виглядає як спосіб відчути свободу і втекти від реальності, але з часом історія ускладнюється: з'являються ставки, гроші, конкуренція і конфлікти всередині самої компанії. Перегони стають не розвагою, а ризиком, який впливає на життя кожного героя.

Головні ролі зіграли, зокрема, Іван Довженко, Едуард Поляков, та Іоланта Богдюн. Вони та інші актори – це переважно нові обличчя українського кінематографа. Це було свідоме рішення творців фільму. Зйомки тривали близько трьох місяців і проходили у Києві та Харкові. Харківський блок – один із ключових: понад 10 знімальних днів у прифронтовому місті. Частину сцен знімали на фоні пошкоджених будівель і інфраструктури, включно зі школою після обстрілів.

Найрезонансніший момент виробництва стався саме під час зйомок фінальної сцени. Коли команда працювала в районі Барабашово, поруч стався удар керованою російською авіабомбою (КаБ). Частина групи перебувала в метро, один з членів команди отримав легке поранення. Попри обстріл, сцену було дознято.

За технічною частинофільм досить складний для українського ринку. Автомобілі для перегонів купували спеціально під проєкт. Були залучені професійні каскадери, а значна частина сцен – це реальні заїзди, без заміни комп'ютерною графікою. Бюджет фільму офіційно не розголошувався, але проєкт позиціонується як один із найбільш технічно складних серед сучасного українського кіно.

Продюсеркою «На драйві» виступила Альона Тимошенко – дружина Кирила Тимошенка (колишнього заступника керівника Офісу Президента України). Це зробило проєкт більш публічним ще до виходу стрічки у прокат. За словами Альони Тимошенко, головна ідея стрічки – показати людей, які в складних умовах війни продовжують жити, мріяти і рухатися вперед.

Продюсерка разом з родиною завітала на масштабний допрем'єрний показ. Він помпезно відбувся у Національному палаці «Україна» в Києві в присутності понад 3000 гостей. Що цікаво, це лише друга кінопрем'єра на цьому легендарному майданчику. До цього в лютому пройшла гала-прем'єра стрічки «Мавка. Справжній міф». Що цікаво, ключові ролі в ній також зіграли актори Іван Довженко та Едуард Поляков. Під час цих заходів до них була прикута увага багатьох гостей.

Щодо фільму «На драйві», то зараз триває всеукраїнський тур повнометражного фільму. Зустрітися з командою стрічки можна в Києві (11, 17 квітня), Черкасах (13 квітня), Рівному (14 квітня), Тернополі (15 квітня), Хмельницькому (16 квітня) та Полтаві (18 квітня).

Нова фаворитка

Країна: Італія, Франція

Режисер: Даміано Мікелетто

Даміано Мікелетто Актори: Мікеле Ріондіно, Текла Інзолія, Фабріція Саккі, Андреа Пеннаккі, Валентіна Белле, Стефано Аккорсі, Ребекка Антоначі

Фільм «Нова фаворитка» – італійсько-французька історична драма режисера Даміано Мікелетто, відомого насамперед своїми оперними постановками. Події розгортаються в Італії XVIII століття при дворі, де головною рушійною силою є не війни, а вплив і близькість до влади. У центрі історії – молода жінка Сесілія, яка несподівано опиняється поруч із впливовими людьми й поступово стає «фавориткою». Її становище дає доступ до ресурсів і рішень, але водночас робить її вразливою.

Кожен крок для неї – баланс між особистими почуттями, політичними інтригами та боротьбою за місце при дворі. Сюжет будується на зміні статусу героїні – від сторонньої до людини, від якої починають залежати інші. Сесілію зіграла відома в Італії 22-річна акторка та співачка Текла Інзолія. Вона здобула популярність завдяки ролі Модести Спатаро у шестисерійній телевізійній драмі 2025 року «Мистецтво радості».

Зйомки проходили в історичних об'єктах Італії та Франції, зокрема в палацових комплексах регіонів Венето та Лаціо, де збереглися інтер'єри XVIII століття. Частину сцен знімали в історичних віллах. Через це команда не могла змінювати декор, кріпити світло до стін чи переміщувати меблі без дозволів. А через вузькі коридори і обмежений простір палаців команда використовувала компактні камери й стабілізацію замість великих рейок і кранів.

Гуру

Країна: Франція, Бельгія

Режисер: Ян Гозлан

Ян Гозлан Актори: П'єр Ніне, Маріон Барбо, Антоні Бажон, Крістоф Монтене, Джонатан Тернбулл, Рафаель Сімон, Трейсі Готоас, Голт МакКеллані

Французько-бельгійський трилер «Гуру» режисера Яна Гозлана досліджує психологічний вплив, маніпуляцію та механізми формування довіри в сучасному суспільстві. У центрі сюжету – молодий чоловік Матьє Вассер (цю роль грає актор П'єр Ніне). Він потрапляє під вплив харизматичного «гуру» – публічного спікера і лідера спільноти, що просуває ідеї саморозвитку та контролю над життям. Його виступи збирають великі аудиторії, а меседжі побудовані так, щоб створювати відчуття особистого зв'язку з кожним слухачем.

Спочатку це виглядає як мотиваційний рух, але з часом Матьє починає помічати, як змінюються поведінка людей, їхні рішення і навіть спосіб мислення. Важливу роль відіграють персонажі його оточення: Адель (Маріон Барбо) та Жюльєн (Антоні Бажон). Зйомки проходили у Франції та Бельгії, зокрема в Парижі, а також у сучасних офісних і конференц-просторах. Частину сцен знімали у реальних бізнес-центрах і коворкінгах без повного перекриття локацій.

Сцени публічних виступів «гуру» знімали у великих залах із залученням акторів масових сцен. Для цих епізодів використовували багатокамерну зйомку, щоб одночасно фіксувати виступ і реакції аудиторії. Це дозволило уникнути великої кількості повторів і зберегти природність сцен. Бюджет фільму склав €12,5 млн. При цьому творці стрічки не використовували дорогих візуальних ефектів – основний акцент зроблено на локаціях, акторській грі та атмосфері.

Любов

Країна: Франція, Німеччина, Австрія

Режисер: Міхаель Ганеке

Міхаель Ганеке Актори: Жан-Луї Трентіньян, Емманюель Ріва, Ізабель Юппер, Александр Таро, Лоран Капеллуто

Драма «Любов» режисера Міхаеля Ганеке вийшла у 2012 році й стала однією з ключових європейських стрічок того часу. Стрічка отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а також премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У центрі сюжету – подружжя Жорж і Анн, колишні викладачі музики, які живуть у Парижі. Після інсульту Анн їхнє життя змінюється. Жорж бере на себе повний догляд за дружиною. Ця історія поступово перетворюється на випробування для всієї родини. У фільмі також з'являється їхня донька Єва (її грає титулована акторка Ізабель Юппер).

Один із ключових фактів про виробництво – події фільму майже повністю відбуваються в одній квартирі. Декорацію створили в павільйоні, але з максимальною точністю до реального паризького інтер'єру. Зйомки будувалися на принципах, характерних для Ганеке. Йдеться про статичну камеру; довгі, нерозривні плани, а також відсутність музики у напружені моменти. Майже усе тримається на акторській грі і тиші, що створює ефект повної присутності.

Бюджет стрічки становив $9,5 млн, а світові касові збори перевищили $36,7 млн. Повторний реліз фільму «Любов» продовжує традицію ретроспективних показів світової класики на великих екранах від «Артхаус Трафік». Подивитися титуловану стрічку можна в обраних кінотеатрах Києва та Львова.