Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн

Дебютанти подали 33% заявок у категорії ігрових фільмів і серіалів, 32% – у документалістиці та 30% – у сегменті анімації й дитячого кіно

У конкурсному відборі «Тисячовесна» найдорожчою виявилася заявка вартістю 438,45 млн грн, яку подав автор-дебютант. Про це повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Оксен Осіпов під час презентації результатів прийому заявок, передає кореспондент «Главкома».

За його словами, проєкт із рекордним бюджетом надійшов саме до Держкіно, а його автор раніше не реалізовував подібних робіт. «Найдорожча заявка, подана на «Тисячовесну», – 438,45 млн грн. Це проєкт від Держкіно, автором якого є дебютант», – зазначив Осіпов.

Він також звернув увагу на значну частку нових авторів серед учасників конкурсу. Так, дебютанти подали 33% заявок у категорії ігрових фільмів і серіалів, 32% – у документалістиці та 30% – у сегменті анімації й дитячого кіно.

«Якщо говорити про середню вартість проєктів: ігрові фільми і серіали – середня вартість за один лот – 26,3 млн, документалістика – 4,1 млн і анімація і дитячі фільми – 21,2 млн. Ми можемо побачити тенденцію, яку прослідкували в Держкіно, і це показово. Повний метр переважає серіали і в документальному кіно, і в художньому. І над цим треба подумати Держкіно. Я б взагалі хотів, щоби тут розподіл був навпіл. Але насправді це не так. Тому це те, що ми будемо аналізувати в своїй роботі найближчим часом», – сказав він.

Окремо операційна директорка «Тисячовесни» Ілона Шнейдер відзначила категорію аудіовізуальних шоу та відеороликів для соцмереж, яка стала лідером за кількістю заявок. За її словами, у цьому напрямку подали 554 проєкти.

«Серед них – жодного дебюту, одні експерти і професіонали. Жодного дебюту по цій категорії нам не подали. Бюджет поданих заявок в шість разів перевищує бюджет напрямку. Також 37% проєктів напрямку мають бюджет від 1 до 3 млн грн. Це єдиний напрямок, який має таку солідарність щодо бюджету», – додала вона.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді. За його словами, на конкурс у межах програми надійшло 2634 заявки.

Глава держави наголосив, що за останні роки українська культура демонструє здатність поєднувати високе мистецтво з масовою аудиторією і доводить, що масовий контент може бути наповнений сенсами і цінностями. За його словами, саме таким має бути контент, створений у межах програми «Тисячовесна» – здатним конкурувати за увагу мільйонів українців, перемагати ворожі наративи, об'єднувати суспільство.

Нагадаємо, що в Україні запускають повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Її створили за ініціативи президента України для фінансування національного кіно, театру, музики, літератури та аудіовізуальних проєктів. Головна мета – надати гроші на створення якісного українського контенту, який зможе конкурувати на світовому ринку та підсилить культурну безпеку країни.

Заявки на програму «Тисячовесна» приймалися за такими сімома категоріями:

Ігрові фільми (повнометражні та короткометражні художні стрічки).

Неігрові фільми (документальне кіно та публіцистичні проєкти).

Анімаційні фільми (мультиплікаційні проєкти будь-якої тривалості).

Аудіовізуальні шоу та серіали (телевізійні та вебпроєкти, розважальний контент).

Театральне мистецтво (драматичні, музичні та експериментальні вистави).

Музичне мистецтво (концерти, записи альбомів та масштабні музичні події).

Книговидання (випуск художньої, науково-популярної та дитячої літератури)

Щоб розподіл коштів був чесним, відбір проводять 120 незалежних експертів, а фінальні переможці визначаться під час відкритих публічних пітчингів.