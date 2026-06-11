Головна Країна Культура
search button user button menu button

Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн
«Тисячовесна» – це державна ініціатива фінансування створення українського культурного продукту
фото: glavcom.ua

Дебютанти подали 33% заявок у категорії ігрових фільмів і серіалів, 32% – у документалістиці та 30% – у сегменті анімації й дитячого кіно

У конкурсному відборі «Тисячовесна» найдорожчою виявилася заявка вартістю 438,45 млн грн, яку подав автор-дебютант. Про це повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Оксен Осіпов під час презентації результатів прийому заявок, передає кореспондент «Главкома».

За його словами, проєкт із рекордним бюджетом надійшов саме до Держкіно, а його автор раніше не реалізовував подібних робіт. «Найдорожча заявка, подана на «Тисячовесну», – 438,45 млн грн. Це проєкт від Держкіно, автором якого є дебютант», – зазначив Осіпов.

Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн фото 1

Він також звернув увагу на значну частку нових авторів серед учасників конкурсу. Так, дебютанти подали 33% заявок у категорії ігрових фільмів і серіалів, 32% – у документалістиці та 30% – у сегменті анімації й дитячого кіно.

Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн фото 2

«Якщо говорити про середню вартість проєктів: ігрові фільми і серіали – середня вартість за один лот – 26,3 млн, документалістика – 4,1 млн і анімація і дитячі фільми – 21,2 млн. Ми можемо побачити тенденцію, яку прослідкували в Держкіно, і це показово. Повний метр переважає серіали і в документальному кіно, і в художньому. І над цим треба подумати Держкіно. Я б взагалі хотів, щоби тут розподіл був навпіл. Але насправді це не так. Тому це те, що ми будемо аналізувати в своїй роботі найближчим часом», – сказав він.

Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн фото 3

Окремо операційна директорка «Тисячовесни» Ілона Шнейдер відзначила категорію аудіовізуальних шоу та відеороликів для соцмереж, яка стала лідером за кількістю заявок. За її словами, у цьому напрямку подали 554 проєкти.

«Серед них – жодного дебюту, одні експерти і професіонали. Жодного дебюту по цій категорії нам не подали. Бюджет поданих заявок в шість разів перевищує бюджет напрямку. Також 37% проєктів напрямку мають бюджет від 1 до 3 млн грн. Це єдиний напрямок, який має таку солідарність щодо бюджету», – додала вона.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді. За його словами, на конкурс у межах програми надійшло 2634 заявки. 

Глава держави наголосив, що за останні роки українська культура демонструє здатність поєднувати високе мистецтво з масовою аудиторією і доводить, що масовий контент може бути наповнений сенсами і цінностями. За його словами, саме таким має бути контент, створений у межах програми «Тисячовесна» – здатним конкурувати за увагу мільйонів українців, перемагати ворожі наративи, об'єднувати суспільство.

Нагадаємо, що в Україні запускають повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Її створили за ініціативи президента України для фінансування національного кіно, театру, музики, літератури та аудіовізуальних проєктів. Головна мета – надати гроші на створення якісного українського контенту, який зможе конкурувати на світовому ринку та підсилить культурну безпеку країни. 

Заявки на програму «Тисячовесна» приймалися за такими сімома категоріями:

  • Ігрові фільми (повнометражні та короткометражні художні стрічки).
  • Неігрові фільми (документальне кіно та публіцистичні проєкти).
  • Анімаційні фільми (мультиплікаційні проєкти будь-якої тривалості).
  • Аудіовізуальні шоу та серіали (телевізійні та вебпроєкти, розважальний контент).
  • Театральне мистецтво (драматичні, музичні та експериментальні вистави).
  • Музичне мистецтво (концерти, записи альбомів та масштабні музичні події).
  • Книговидання (випуск художньої, науково-популярної та дитячої літератури)

Щоб розподіл коштів був чесним, відбір проводять 120 незалежних експертів, а фінальні переможці визначаться під час відкритих публічних пітчингів. 

Читайте також:

Теги: гроші конкурс культура фінансування Держкіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеський обласний академічний драматичний театр
Розстріляне відродження 2.0? Що коїться в окремо взятому Одеському театрі
17 травня, 20:41
США хочуть виснажити іранську економіку
США пропонують грошову винагороду за інформацію про фінансові механізми Корпусу вартових ісламської революції
12 травня, 01:33
Головним каталізатором відтоку капіталу став критичний стан державних фінансів Росії
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
15 травня, 15:30
Через житлові ваучери на ринку нерухомості зріс попит на житло економ-класу
«Розбирають, як гарячі пиріжки». Рієлтори підтверджують ажіотаж на найдешевше житло через держпрограми
24 травня, 15:15
Олексій Пода переміг на Міжнародному фестивалі піщаної скульптури в Латвії
Скульптор із Полтавщини переміг на конкурсі в Латвії
27 травня, 16:02
Максимальна сума кешбеку у травні становила 500 грн на місяць
Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою
31 травня, 23:40
З 2024 року Фінляндія арештувала російські активи на понад 40 млн євро
Фінляндія заморозила мільйони євро РФ через Крим
3 червня, 01:01
Наразі представник малих народів Росії перебуває в безпеці в українському полоні
Полонений окупант два тижні ховався від ЗСУ у бочці
7 червня, 20:15
Програма «єЯсла» призначається на кожну дитину
Програма «єЯсла»: чи може матір двох дітей отримати виплату після виходу на роботу
8 червня, 09:56

Культура

Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн
Рекорд «Тисячовесни»: автор-дебютант подав проєкт за 438 млн грн
Зеленський назвав кінопродукт, який необхідно активніше розвивати в Україні
Зеленський назвав кінопродукт, який необхідно активніше розвивати в Україні
«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді
«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді
У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено
У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено
Кадрова драма у Хорі Верьовки. Нинішній керівник пояснив, куди зник попередній
Кадрова драма у Хорі Верьовки. Нинішній керівник пояснив, куди зник попередній
Зеленський анонсував першу повноформатну програму підтримки української культури
Зеленський анонсував першу повноформатну програму підтримки української культури

Новини

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Сьогодні, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua