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«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді
Президент наголосив, що культура є важливою зброєю для захисту української свідомості
фото: glavcom.ua

На конкурс надійшло понад 2600 заявок у сферах кіно, документалістики, музики, візуального та перформативного мистецтва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді. За його словами, на конкурс у межах програми надійшло 2634 заявки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Це перша державна програма для культури такого формату і такого масштабу. Важливо підкреслити: це не разова акція. Я впевнений, ця програма має існувати щороку. Я впевнений, за п'ять-десять років культура має отримати імпульс і створити масив топового українського контенту, проти якого буде безсильна будь-яка ворожа машина пропаганди. Сьогодні ми презентуємо перші підсумки нашої «Тисячовесни», – сказав президент.

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Зеленський зауважив, що на конкурс надійшло понад 2600 заявок у сферах кіно, документалістики, музики, візуального та перформативного мистецтва. За його словами, проєкти оцінюватимуть понад 150 експертів – відомих та авторитетних представників індустрії. Переможців обиратимуть сім конкурсних комісій.

«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді фото 1
«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді фото 2
«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді фото 3

«Завдяки цій програмі сьогодні є всі можливості, аби створювати саме те, що дуже потрібно нашому суспільству саме зараз. Більше свого кіно, своїх документальних фільмів, більше своєї анімації, музики, проукраїнського контенту в соцмережах, де реально йде війна з російською пропагандою. І запис на це у часи війни колосальний. Наші люди шукають світло в темні часи саме у своїй культурі. Черги на українські унікальні виставки, наші концерти, повні зали на українських фільмах, в театрах – це доказ тому», – підкреслив президент.

Глава держави наголосив, що за останні роки українська культура демонструє здатність поєднувати високе мистецтво з масовою аудиторією і доводить, що масовий контент може бути наповнений сенсами і цінностями. За його словами, саме таким має бути контент, створений у межах програми «Тисячовесна» – здатним конкурувати за увагу мільйонів українців, перемагати ворожі наративи, об'єднувати суспільство.

«Перед усіма нами великий шанс, водночас і велика відповідальність. Я хочу, аби ми всі однаково це розуміли і сприймали. Я вважаю, що ця програма дещо набагато більше, ніж черговий пітчинг або конкурс. Ваші проєкти та їхня оцінка з боку українців – все це матиме вплив на майбутнє і загалом нашої культури, і програми зокрема. Наша позиція чітка: це не одноразова акція. Така державна підтримка культури буде відбуватися щороку, і обсяг щороку має зростати», – зазначив Зеленський.

«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді фото 4
«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді фото 5
«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді фото 6
«Тисячовесна». Зеленський розповів деталі програми, яка зламає зуби путінській пропаганді фото 7

Президент підсумував: «Це вкрай важливо, особливо у ці складні часи для нас, час війни, коли культура – дуже важлива зброя для захисту української свідомості, нашої ідентичності, нашого майбутнього. І велике значення має якість і влучність культурного продукту, створеного за цією ініціативою, за державною підтримкою».

Нагадаємо, що в Україні запускають повноформатну програму підтримки української культури «Тисячовесна». Її створили за ініціативи президента України для фінансування національного кіно, театру, музики, літератури та аудіовізуальних проєктів. Головна мета – надати гроші на створення якісного українського контенту, який зможе конкурувати на світовому ринку та підсилить культурну безпеку країни. 

Заявки на програму «Тисячовесна» приймалися за такими сімома категоріями:

  • Ігрові фільми (повнометражні та короткометражні художні стрічки).
  • Неігрові фільми (документальне кіно та публіцистичні проєкти).
  • Анімаційні фільми (мультиплікаційні проєкти будь-якої тривалості).
  • Аудіовізуальні шоу та серіали (телевізійні та вебпроєкти, розважальний контент).
  • Театральне мистецтво (драматичні, музичні та експериментальні вистави).
  • Музичне мистецтво (концерти, записи альбомів та масштабні музичні події).
  • Книговидання (випуск художньої, науково-популярної та дитячої літератури)

Щоб розподіл коштів був чесним, відбір проводять 120 незалежних експертів, а фінальні переможці визначаться під час відкритих публічних пітчингів. 

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Теги: культура Володимир Зеленський

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