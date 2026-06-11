Зеленський назвав кінопродукт, який необхідно активніше розвивати в Україні

Зеленський пояснив, що в Україні мало кіно для дітей

Президент України Володимир Зеленський назвав культурний продукт, який варто створювати в Україні та вкладати в нього більше ресурсів. Про це він розповів на презентації результатів «Тисячовесни», повідомляє кореспондент «Главкома».

Володимир Зеленський пояснив, що в Україні мало кіно, або анімацій для дітей. Це президент вважає «неправильним»: «Дитяче кіно, анімація, якщо ми говоримо про дітей. Я з повагою ставлюся до інших видів продуктів, просто цього (дитячого продукту, – «Главком») немає. Ми не можемо дітям просто забороняти щось дивитись через те, що у нас немає продукту, це неправильно».

Однак Зеленський зауважив, що розвиток цього кінопродукту потребуватиме чимало часу та грошей. «Для дитячого контенту треба час, щоб він ставав мейнстрімом. Потрібні роки. Потрібно більше вкладати грошей, більше працювати над цим напрямком», – зауважив глава держави.

Крім цього, президент вважає що в Україні цьогоріч мало уваги приділяється книгам. Зеленський пригадав про книгу «1913: Літо століття», яка з'явилася в українському перекладі лише через роки.

«Також я б звернув увагу на напрямок, якого у нас з вами не було в цьому році – це книги. Я думаю, що в наступному році це обов'язково з'явиться. Я б навів приклад. Зараз був «Книжковий Арсенал», прекрасна платформа. Одним із її бестселерів стала прекрасна книга «1913: Літо століття». Вона презентована в Україні у 2026 році, а написана у 2012. Тобто українською мовою вона з'явилася у 2026, російською мовою – у 2013. Зрозуміло, якою мовою люди могли прочитати цю книжку. Тому є проблемні речі, вони навколо нас. Нам треба рухатись швидше», – пояснив політик.

Володимир Зеленський на презентації результатів «Тисячовесни» також сказав, що для успішного просування української культури на міжнародній арені та протидії російським наративам Україні бракує власного кіновиробництва.

Також Володимир Зеленський розповів, який би серіал зняв в Україні, якби був учасником державної програми «Тисячовесна». Володимир Зеленський зауважив, що дана стрічка мала б бути схожою на культовий історичний серіал «Вікінги».