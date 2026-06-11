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«Матері Херсона» у Варшаві та Нью-Йорку: перша опера про викрадення українських дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Матері Херсона» у Варшаві та Нью-Йорку: перша опера про викрадення українських дітей
Національна опера представила концертну версію опери «Матері Херсона»
фото: glavcom.ua

В основі сюжету – реальні свідчення жінок, які повертали своїх дітей з російської окупації

На початку червня 2026 року Національна опера України представила концертну версію опери «Матері Херсона» українського композитора Максима Коломійця на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта (український переклад – Мирослав Лаюк). Сценічна прем’єра відбудеться у Варшаві 16 жовтня 2026 року, а американська прем’єра – на одній із найпрестижніших світових сцен, в Метрополітен-опері в сезоні 2027–2028. Тим часом «Главком» побував на передпрем’єрній репетиції постановки та пресбрифінгу за участі творчої команди.

Опера розповідає історію двох матерів та бабусі з Херсона, які вирушають у подорож довжиною понад чотири тисячі кілометрів через кілька країн і підконтрольні Росії території, щоб врятувати своїх дочок, яких окупанти утримують у Криму. В основі сюжету – реальні свідчення жінок, які повертали своїх дітей з російської окупації. При цьому майже всі герої опери вигадані, окрім воєнної злочинниці, російської дитячої обмудсменки Марії Львової-Бєлової та викраденого й всиновленого нею українського хлопчика з Маріуполя.

Композитором опери є українець Максим Коломієць. У 2022 році Держмистецтв спільно з Міністерством культури України провели конкурс на написання опери і з поміж 74 заявників Метрополітен-опера обрала для створення твору саме Коломійця, у творчому доробку якого вже є дві опери – Espenbaum та «Ніч». У «Матерях Херсона» композитор активно використовує український фольклор та традиції національного мелосу, зокрема колискові та народні пісні.

Опера «Матері Херсона» розповідає історію двох матерів та бабусі з Херсона, які вирушають у довгу подорож, щоб врятувати своїх дочок, яких окупанти утримують у Криму
Опера «Матері Херсона» розповідає історію двох матерів та бабусі з Херсона, які вирушають у довгу подорож, щоб врятувати своїх дочок, яких окупанти утримують у Криму
фото: glavcom.ua

Постановку диригує Кері-Лінн Вілсон, канадсько-американська диригентка з українським корінням, музична директорка «Київської камерати» та засновниця Ukrainian Freedom Orchestra. Вона зізналася: мріє, щоб після прем’єр у Варшаві та Нью-Йорку «Матерів Херсона» почули в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Маріуполі, Херсоні…

«Матерів Херсона» диригує Кері-Лінн Вілсон, канадсько-американська диригентка з українським корінням
«Матерів Херсона» диригує Кері-Лінн Вілсон, канадсько-американська диригентка з українським корінням
фото: glavcom.ua
У проєкті взяли участь оркестр і хор Національної опери України (хормейстер-постановник – Богдан Пліш), дитячий хор Київського державного музичного ліцею ім. М. В. Лисенка (хормейстер – Марія Коваль), а також ансамбль «Київська камерата». Головні партії виконали сопрано Мар’яна Мазур, Анастасія Поважна, Софія Соловій, Анастасія Довбіус; мецо-сопрано Анжеліна Швачка; тенор Віталій Роздайгора та бас Тарас Бережанський.

Сама постановка ще доопрацьвується. На пресбрифінгу після генеральної репетиції концертної версії опери в Національній опері пролунала критика щодо самого лібрето, написаного американцем Джорджем Брантом. Так, у початковій версії твору хор співає: «Херсон захоплено! Це місто вже не наше». Культурологиня Зоя Звиняцківська звернула увагу, що ця фраза не відображає справжні настрої херсонців, які мужньо чинили спротив окупації. Творча команда дослухалася до зауваження та змінила текст на «Херсон захоплено, та місто завжди буде нашим!»

Національна опера представила концертну версію опери «Матері Херсона»
Національна опера представила концертну версію опери «Матері Херсона»
фото: glavcom.ua

Як пояснив генеральний директор Метрополітен-опери Пітер Гелб, лібрето було довірено саме англомовному лібретисту, тому що англійською мовою «Матері Херсона» мають шанс охопити якомога більшу іноземну аудиторію. Водночас він додав, що співпродюсерка опери Олександра Андрусик верифікувала свідчення, покладені в основу історій, та проводила додаткові інтерв’ю й дослідження, щоб опера прозвучала максимально правдиво.

«Велике мистецтво завжди було свідком і свідченням історії. Думаю, що «Матері Херсона» стануть в один ряд з такими мистецькими свідченнями, як картина Пікассо «Герніка», фільми «Список Шиндлера», «20 днів у Маріуполі» тощо», – переконаний Пітер Гелб.

Генеральний директор Метрополітен-опери Пітер Гелб високо оцінив майстерність українського колективу, який виконав концертну версію «Матерів Херсона»
Генеральний директор Метрополітен-опери Пітер Гелб високо оцінив майстерність українського колективу, який виконав концертну версію «Матерів Херсона»
фото: glavcom.ua

Нині проходить відбір солістів, які виконають головні партії «Матерів Херсона» у Нью-Йорку. Пітер Гелб зазначив, що це мають бути англомовні артисти, оскільки саме цією мовою опера пролунає на світовій сцені. Однак що вже відомо – постановницею «Матерів Херсона» стане польська режисерка Барбара Висоцька, а співатимуть у Варшаві солісти Польської опери.

При цьому генеральний директор Національної опери України Петро Чуприна підтвердив, що після прем’єри в Метрополітен-опері хотів би побачити повноцінну постановку «Матерів Херсона» і на київській сцені: «Ця опера має бути поставлена і в Національній опері. Якщо говорити реально, це може бути в сезоні 2028-2029, після прем’єри в Метрополітен-опері. Я про це говорю не просто з надією, а з упевненістю, тому що в нас є достатні ресурси для цієї постановки, без залучення будь-кого ззовні. Хіба що наші колеги скажуть, що хотіли б, щоб з Америки приїхав хтось іще, крім Кері-Лінн Вілсон і Пітера Гелба».

Петро Чуприна підтвердив, що після прем’єри в Метрополітен-опері хотів би побачити повноцінну постановку «Матерів Херсона» і в Національній опері України
Петро Чуприна підтвердив, що після прем’єри в Метрополітен-опері хотів би побачити повноцінну постановку «Матерів Херсона» і в Національній опері України
фото: glavcom.ua

Крім того, Метопера вже готує 90-хвилинний документальний фільм про цей проєкт та планує його повноцінну кіноверсію, яку транслюватимуть у кінотеатрах по всьому світу.

Нагадаємо, у 2024 році засновниця та музична директорка колективу Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон стала головною диригенткою провідного камерного оркестру України – Національного ансамблю солістів «Київська камерата». Разом з оркестром диригентка працює як в Україні, так і за кордоном. Влітку 2024 року вона дебютувала разом із музичним колективом у нью-йоркському концертному залі Карнегі-Голл. Серед оперних колективів, якими вона керувала протягом останніх років, – Королівський оперний театр, Паризька опера та Метрополітен-опера. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році вона заснувала Ukrainian Freedom Orchestra за підтримки Метрополітен-опери в Нью-Йорку, Польської національної опери та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Її чоловік, гендиректор Метрополітен-опери Пітер Гелб, був останнім менеджером геніального українського піаніста Володимира Горовиця. Подружжя активно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією.

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Теги: Київ Нью-Йорк театр Варшава Національна опера

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«Матері Херсона» у Варшаві та Нью-Йорку: перша опера про викрадення українських дітей
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