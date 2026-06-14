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Харківський художній музей убезпечив найціннішу колекцію до сьогоднішньої атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Харківський художній музей убезпечив найціннішу колекцію до сьогоднішньої атаки
Палаючий музей після російської атаки
фото: Іван Вербицький/Facebook

14 червня окупанти атакували безпілотниками Художній музей, після влучання дрона в будівлю спалахнула пожежа

Попри нещодавнє влучання російського безпілотника у Харківський художній музей та виникнення пожежі, яку вже ліквідували рятувальники, найважливіші експонати закладу залишилися неушкодженими завдяки завчасній евакуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника Міністра культури України Івана Вербицького.

Процес відновлення будівлі після минулих руйнувань та підготовка до захисту фондів тривали безперервно, зокрема через весняний аудит безпечних сховищ, проведений Мінкультом і профільними фондами. Оцінка нових збитків розпочнеться найближчим часом. Вербицький закликав терміново проголосувати за законопроєкт №14391 для додаткового захисту культурних об'єктів.

Цей інцидент доповнив статистику руйнувань української спадщини, яка на початок травня вже налічує 1783 пошкоджені пам'ятки та 2540 зруйнованих об'єктів інфраструктури культури.

Нагадаємо, у Харкові окупанти атакували безпілотниками Художній музей, після влучання дрона в будівлю спалахнула пожежа, вогонь охопив дах. 

Рятувати експонати працівникам музею та надзвичайникам допомагав і мер Харкова Ігор Терехов. Він носив картини в укриття.

Нагадаємо, на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під атакою росіян опинились Немишлянський та Індустріальний райони міста.

Також упродовж 9 червня Росія кількома хвилями атакувала Харків ударними безпілотниками: удари зафіксовані у щонайменше п'яти районах міста, виникли пожежі в житловому секторі, пошкоджені будинки та автомобілі. Станом на 22:29 п'ятеро людей отримали поранення або психологічну травму, серед постраждалих – дитина.

Теги: Харків Мінкульт музей картина

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