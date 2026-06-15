Легендарному Зінкевичу призначено довічну державну стипендію

Президент підписав указ №496/2026

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №496/2026.

«Відповідно до указу президента України від 10 вересня 2011 року № 906/2011 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (із наступними змінами) призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва», – йдеться у документі.

Довічні:

Губській Валентині Юріївні – 1937 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.

Джуранюк Валентині Іванівні – 1948 року народження, майстрині художньої кераміки, заслуженому майстрові народної творчості України.

Зінкевичу Василю Івановичу – 1945 року народження, солісту-вокалісту, Герою України, народному артистові Української РСР, лауреатові Державної премії України імені Т.Шевченка.

Канич Анні-Ользі Михайлівні – 1928 року народження, поетесі, заслуженому діячеві мистецтв України.

Кушпету Володимиру Григоровичу – 1948 року народження, кобзареві, бандуристові, заслуженому діячеві мистецтв України.

Лабунській Надії Євгенівні – 1948 року народження, художній керівниці народного фольклорного колективу «Червона калина» села Луки Київської області.

Левадному Олександру Миколайовичу – 1948 року народження, майстрові гобелена, народному художникові України.

Марцевич Людмилі Леонідівні – 1945 року народження, піаністці, народній артистці України.

Олійнику Миколі Дмитровичу – 1944 року народження, кіноакторові, народному артистові України.

Пілюгіну Євгену Івановичу – 1947 року народження, майстрові килимарства, заслуженому майстрові народної творчості України.

Скаканді Юлію Юлійовичу – 1945 року народження, художникові-графіку, народному художникові України.

Сукачу Миколі Васильовичу – 1946 року народження, диригентові, заслуженому діячеві мистецтв України.

Сурковій Тетяні Миколаївні – 1953 року народження, майстрині декоративного розпису та писанкарства.

Франчуку Валерію Олександровичу – 1950 року народження, художникові, народному художникові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Шевченко Людмилі Олексіївні – 1945 року народження, артистці цирку, народній артистці Української РСР.

Дворічні:

Авдєєнко Вікторії Вадимівні – 1959 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.

Адамовичу Роману Сергійовичу – 1945 року народження, художникові, заслуженому діячеві мистецтв України.

Бабаку Миколі Пантелеймоновичу – 1954 року народження, художникові, народному художникові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Беловій Ларисі Володимирівні – 1948 року народження, співачці, культурно-громадському діячеві.

Берлінському Юрію Григоровичу – 1959 року народження, акторові, народному артистові України.

Бернакевич Лесі Євстахіївні – 1966 року народження, письменниці.

Борщ Раїсі Миколаївні – 1952 року народження, викладачеві-методисту, бандуристці, заслуженій артистці України.

Вільчинському Олександру Олександровичу – 1955 року народження, майстрові художньої кераміки, заслуженому майстрові народної творчості України.

Волошину Анатолію Івановичу – 1959 року народження, культурно-громадському діячеві, заслуженому працівникові культури України.

Гарлінській Ларисі Іванівні – 1963 року народження, артистці-лялькарці, режисерові-постановнику, заслуженій артистці України.

Герасименко Оксані Василівні – 1959 року народження, бандуристці, заслуженому діячеві мистецтв України.

Гольцову Віталію Володимировичу – 1954 року народження, режисерові-постановнику, заслуженому артистові України.

Гончаровій Ірині Борисівні – 1962 року народження, кобзарці, заслуженій артистці України.

Горбатюку Василю Івановичу – 1956 року народження, письменникові.

Денисенко Наталії Валеріївні – 1973 року народження, викладачеві-методисту, керівниці дитячого хору «Весняночка» Запорізької дитячої музичної школи № 5.

Друг Ользі Миколаївні – 1957 року народження, завідувачеві відділу Музею історії міста Києва, заслуженому працівникові культури України.

Єсипок Олені Сергіївні – 1953 року народження, скрипальці.

Жадик Надії Григорівні – 1959 року народження, викладачеві-методисту, художній керівниці гурту народної пісні «Бузький гард» Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради, заслуженому працівникові культури України.

Жайворону Михайлу Микитовичу – 1953 року народження, поетові, прозаїкові, заслуженому журналістові України.

Зажитьку Сергію Івановичу – 1962 року народження, композиторові.

Зеленовій Ларисі Феодосіївні – 1948 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.

Зелізній Дарії Іванівні – 1955 року народження, актрисі, народній артистці України.

Зіньчуку Віталію Федоровичу – 1953 року народження, викладачеві по класу баяна.

Зозулі Олександру Івановичу – 1958 року народження, майстрові художньої обробки дерева.

Іпатій Ніні Іванівні – 1957 року народження, майстрині художньої вишивки, заслуженому майстрові народної творчості України.

Кисилиці Миколі Іллічу – 1948 року народження, заслуженому працівникові культури України.

Кичинському Анатолію Івановичу – 1950 року народження, поетові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Копильчук Ганні Миколаївні – 1961 року народження, майстрині-ліжникарці, заслуженому майстрові народної творчості України.

Коротун Надії Іванівні – 1955 року народження, фахівцеві бібліотечної справи, заслуженому працівникові культури України.

Корпанюку Петру Васильовичу – 1958 року народження, майстрові художньої обробки дерева, заслуженому майстрові народної творчості України.

Крамаревій Олені Альбертівні – 1966 року народження, фахівцеві музейної справи.

Лободі Тетяні Миколаївні – 1964 року народження, бандуристці.

Мартиновій Світлані Миколаївні – 1962 року народження, фахівцеві музейної справи.

Матвієнко Тетяні Михайлівні – 1960 року народження, режисеру-постановнику, заслуженому працівникові культури України.

Мельник Ользі Омелянівні – 1960 року народження, художниці декоративного мистецтва.

Місюренко Лідії Миколаївні – 1957 року народження, актрисі.

Мовчан Любові Михайлівні – 1959 року народження, актрисі.

Морозевич Ніні Василівні – 1960 року народження, бандуристці, заслуженому діячеві мистецтв України.

Мрузу Роберту Йосифовичу – 1962 року народження, режисерові-постановнику циркових номерів.

Нікіруй Валентині Афанасіївні – 1951 року народження, керівникові Народного ансамблю української народної музики «Веселка» Комунальної установи «Білгород-Дністровський Центр культури та дозвілля», заслуженому працівникові культури України.

Оверчук Мирославі Анатоліївні – 1952 року народження, театрознавиці.

Оніщенку Анатолію Івановичу – 1949 року народження, художникові.

Онуфрійчук Адріані Романівні – 1959 року народження, артистці розмовного жанру, заслуженій артистці України.

Паперному Євгену Васильовичу – 1950 року народження, акторові театру та кіно, народному артисту України.

Парфенюк Олені Борисівні – 1947 року народження, кінознавиці, заслуженому працівникові культури України.

Поліщук Надії Анатоліївні – 1954 року народження, майстрині художньої вишивки.

Поповій Олені Кирилівні – 1955 року народження, майстрині художнього ткацтва, заслуженому майстрові народної творчості України.

Постоловському Івану Миколайовичу – 1962 року народження, фотохудожникові.

Савченко Раїсі Ізотівні – 1944 року народження, кобзарці.

Сакві Олександру Олександровичу – 1954 року народження, театрознавцеві, заслуженому працівникові культури України.

Сироватко Вікторії Євгеніївні – 1951 року народження, поетесі.

Слободянюку Василю Івановичу – 1950 року народження, майстрові художньої обробки дерева, заслуженому майстрові народної творчості України.

Сотнику Леоніду Івановичу – 1943 року народження, художникові, заслуженому діячеві мистецтв України.

Степаненко Наталії Олексіївні – 1956 року народження, фахівцеві музейної справи.

Стефановій Галині Анатоліївні – 1956 року народження, актрисі.

Стольникову Владиславу Феліксовичу – 1961 року народження, поетові.

Тодиці Вячеславу Гордійовичу – 1965 року народження, композиторові.

Учик Аллі Михайлівні – 1972 року народження, майстрині бісероплетіння.

Фроловій Тетяні Володимирівні – 1950 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.

Хилобоковій Наталії Юріївні – 1949 року народження, художній керівниці камерного оркестру «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії, заслуженому діячеві мистецтв України.

Хім'яку Вячеславу Антоновичу – 1949 року народження, акторові, народному артистові України.

Цимляковій Тетяні Миколаївні – 1956 року народження, фахівцеві музейної справи.

Чекурішвілі Таріелу Миколайовичу – 1948 року народження, художникові декоративного мистецтва.

Чернишевій Наталії Іванівні – 1951 року народження, художникові, режисерові анімаційного кіно, заслуженому художникові України.

Шевченко Валентині Іванівні – 1965 року народження, заслуженому працівникові культури України.

Шкляренку Олегу Мирославовичу – 1964 року народження, керівникові зразкового аматорського ансамблю народної музики «Веселі гудаки» Бучацького міського будинку культури.

Щетинському Олександру Степановичу – 1960 року народження, композиторові.

Яремчуку Михайлу Петровичу – 1958 року народження, режисерові, заслуженому артистові України.

До слова, 1 травня Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнився 81 рік.