Легендарному Зінкевичу призначено довічну державну стипендію
Президент підписав указ №496/2026
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №496/2026.
«Відповідно до указу президента України від 10 вересня 2011 року № 906/2011 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (із наступними змінами) призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва», – йдеться у документі.
Довічні:
- Губській Валентині Юріївні – 1937 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.
- Джуранюк Валентині Іванівні – 1948 року народження, майстрині художньої кераміки, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Зінкевичу Василю Івановичу – 1945 року народження, солісту-вокалісту, Герою України, народному артистові Української РСР, лауреатові Державної премії України імені Т.Шевченка.
- Канич Анні-Ользі Михайлівні – 1928 року народження, поетесі, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Кушпету Володимиру Григоровичу – 1948 року народження, кобзареві, бандуристові, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Лабунській Надії Євгенівні – 1948 року народження, художній керівниці народного фольклорного колективу «Червона калина» села Луки Київської області.
- Левадному Олександру Миколайовичу – 1948 року народження, майстрові гобелена, народному художникові України.
- Марцевич Людмилі Леонідівні – 1945 року народження, піаністці, народній артистці України.
- Олійнику Миколі Дмитровичу – 1944 року народження, кіноакторові, народному артистові України.
- Пілюгіну Євгену Івановичу – 1947 року народження, майстрові килимарства, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Скаканді Юлію Юлійовичу – 1945 року народження, художникові-графіку, народному художникові України.
- Сукачу Миколі Васильовичу – 1946 року народження, диригентові, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Сурковій Тетяні Миколаївні – 1953 року народження, майстрині декоративного розпису та писанкарства.
- Франчуку Валерію Олександровичу – 1950 року народження, художникові, народному художникові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка.
- Шевченко Людмилі Олексіївні – 1945 року народження, артистці цирку, народній артистці Української РСР.
Дворічні:
- Авдєєнко Вікторії Вадимівні – 1959 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.
- Адамовичу Роману Сергійовичу – 1945 року народження, художникові, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Бабаку Миколі Пантелеймоновичу – 1954 року народження, художникові, народному художникові України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка.
- Беловій Ларисі Володимирівні – 1948 року народження, співачці, культурно-громадському діячеві.
- Берлінському Юрію Григоровичу – 1959 року народження, акторові, народному артистові України.
- Бернакевич Лесі Євстахіївні – 1966 року народження, письменниці.
- Борщ Раїсі Миколаївні – 1952 року народження, викладачеві-методисту, бандуристці, заслуженій артистці України.
- Вільчинському Олександру Олександровичу – 1955 року народження, майстрові художньої кераміки, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Волошину Анатолію Івановичу – 1959 року народження, культурно-громадському діячеві, заслуженому працівникові культури України.
- Гарлінській Ларисі Іванівні – 1963 року народження, артистці-лялькарці, режисерові-постановнику, заслуженій артистці України.
- Герасименко Оксані Василівні – 1959 року народження, бандуристці, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Гольцову Віталію Володимировичу – 1954 року народження, режисерові-постановнику, заслуженому артистові України.
- Гончаровій Ірині Борисівні – 1962 року народження, кобзарці, заслуженій артистці України.
- Горбатюку Василю Івановичу – 1956 року народження, письменникові.
- Денисенко Наталії Валеріївні – 1973 року народження, викладачеві-методисту, керівниці дитячого хору «Весняночка» Запорізької дитячої музичної школи № 5.
- Друг Ользі Миколаївні – 1957 року народження, завідувачеві відділу Музею історії міста Києва, заслуженому працівникові культури України.
- Єсипок Олені Сергіївні – 1953 року народження, скрипальці.
- Жадик Надії Григорівні – 1959 року народження, викладачеві-методисту, художній керівниці гурту народної пісні «Бузький гард» Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради, заслуженому працівникові культури України.
- Жайворону Михайлу Микитовичу – 1953 року народження, поетові, прозаїкові, заслуженому журналістові України.
- Зажитьку Сергію Івановичу – 1962 року народження, композиторові.
- Зеленовій Ларисі Феодосіївні – 1948 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.
- Зелізній Дарії Іванівні – 1955 року народження, актрисі, народній артистці України.
- Зіньчуку Віталію Федоровичу – 1953 року народження, викладачеві по класу баяна.
- Зозулі Олександру Івановичу – 1958 року народження, майстрові художньої обробки дерева.
- Іпатій Ніні Іванівні – 1957 року народження, майстрині художньої вишивки, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Кисилиці Миколі Іллічу – 1948 року народження, заслуженому працівникові культури України.
- Кичинському Анатолію Івановичу – 1950 року народження, поетові, заслуженому діячеві мистецтв України, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка.
- Копильчук Ганні Миколаївні – 1961 року народження, майстрині-ліжникарці, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Коротун Надії Іванівні – 1955 року народження, фахівцеві бібліотечної справи, заслуженому працівникові культури України.
- Корпанюку Петру Васильовичу – 1958 року народження, майстрові художньої обробки дерева, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Крамаревій Олені Альбертівні – 1966 року народження, фахівцеві музейної справи.
- Лободі Тетяні Миколаївні – 1964 року народження, бандуристці.
- Мартиновій Світлані Миколаївні – 1962 року народження, фахівцеві музейної справи.
- Матвієнко Тетяні Михайлівні – 1960 року народження, режисеру-постановнику, заслуженому працівникові культури України.
- Мельник Ользі Омелянівні – 1960 року народження, художниці декоративного мистецтва.
- Місюренко Лідії Миколаївні – 1957 року народження, актрисі.
- Мовчан Любові Михайлівні – 1959 року народження, актрисі.
- Морозевич Ніні Василівні – 1960 року народження, бандуристці, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Мрузу Роберту Йосифовичу – 1962 року народження, режисерові-постановнику циркових номерів.
- Нікіруй Валентині Афанасіївні – 1951 року народження, керівникові Народного ансамблю української народної музики «Веселка» Комунальної установи «Білгород-Дністровський Центр культури та дозвілля», заслуженому працівникові культури України.
- Оверчук Мирославі Анатоліївні – 1952 року народження, театрознавиці.
- Оніщенку Анатолію Івановичу – 1949 року народження, художникові.
- Онуфрійчук Адріані Романівні – 1959 року народження, артистці розмовного жанру, заслуженій артистці України.
- Паперному Євгену Васильовичу – 1950 року народження, акторові театру та кіно, народному артисту України.
- Парфенюк Олені Борисівні – 1947 року народження, кінознавиці, заслуженому працівникові культури України.
- Поліщук Надії Анатоліївні – 1954 року народження, майстрині художньої вишивки.
- Поповій Олені Кирилівні – 1955 року народження, майстрині художнього ткацтва, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Постоловському Івану Миколайовичу – 1962 року народження, фотохудожникові.
- Савченко Раїсі Ізотівні – 1944 року народження, кобзарці.
- Сакві Олександру Олександровичу – 1954 року народження, театрознавцеві, заслуженому працівникові культури України.
- Сироватко Вікторії Євгеніївні – 1951 року народження, поетесі.
- Слободянюку Василю Івановичу – 1950 року народження, майстрові художньої обробки дерева, заслуженому майстрові народної творчості України.
- Сотнику Леоніду Івановичу – 1943 року народження, художникові, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Степаненко Наталії Олексіївні – 1956 року народження, фахівцеві музейної справи.
- Стефановій Галині Анатоліївні – 1956 року народження, актрисі.
- Стольникову Владиславу Феліксовичу – 1961 року народження, поетові.
- Тодиці Вячеславу Гордійовичу – 1965 року народження, композиторові.
- Учик Аллі Михайлівні – 1972 року народження, майстрині бісероплетіння.
- Фроловій Тетяні Володимирівні – 1950 року народження, актрисі, заслуженій артистці України.
- Хилобоковій Наталії Юріївні – 1949 року народження, художній керівниці камерного оркестру «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії, заслуженому діячеві мистецтв України.
- Хім'яку Вячеславу Антоновичу – 1949 року народження, акторові, народному артистові України.
- Цимляковій Тетяні Миколаївні – 1956 року народження, фахівцеві музейної справи.
- Чекурішвілі Таріелу Миколайовичу – 1948 року народження, художникові декоративного мистецтва.
- Чернишевій Наталії Іванівні – 1951 року народження, художникові, режисерові анімаційного кіно, заслуженому художникові України.
- Шевченко Валентині Іванівні – 1965 року народження, заслуженому працівникові культури України.
- Шкляренку Олегу Мирославовичу – 1964 року народження, керівникові зразкового аматорського ансамблю народної музики «Веселі гудаки» Бучацького міського будинку культури.
- Щетинському Олександру Степановичу – 1960 року народження, композиторові.
- Яремчуку Михайлу Петровичу – 1958 року народження, режисерові, заслуженому артистові України.
До слова, 1 травня Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнився 81 рік.
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