Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Павло Вишебаба та його кохана
фото з відкритих джерел

Пара вирішила одружитися після трьох місяців стосунків – освідчення відбулося у прифронтовому місті

Український військовослужбовець, поет і музикант Павло Вишебаба повідомив про заручини зі своєю коханою Анжелікою. Як інформує «Главком», радісною новиною він поділився на сторінці у Facebook, показавши момент освідчення на березі водойми під час заходу сонця. На кадрах Павло Вишебаба стає на одне коліно з квітами та обручкою й пропонує дівчині одружитися після трьох місяців стосунків. І у відповідь чує «так».

Цікаво, що романтичний момент трапився, коли Павло Вишебаба перебував на службі на Сході. Він зізнався, що свідками освідчення стали його побратими. Поет додав, що рішення було швидким, але впевненим.

«Я став на коліно з обручкою. Не знаю, чому вирішив, що вона скаже «так», бо ми знайомі всього три місяці. Буває, що відчуваєш сильно і наскрізно, що це саме твоя людина й немає сенсу тягнути час. Тому коли Анжеліка знову приїхала до мене на схід, я серед своїх побратимів з мінометної батареї «Мінотавр» їй освідчився. Хлопці, здається хвилювалися не менше за нас», – зворушив Павло.

Водночас Вишебаба розповів свою історію кохання з Анжелікою. Він зізнався, що все трапилося доволі неочікувано. Зокрема, почалося з листування на тему тварин. Потім військовий зі служби вирушив до коханої на далекий хутір, де вона опікувалася великим господарством. Попри складну та тривалу дорогу, їм вдалося зустрітися і пізнати одне одного глибше.

Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства фото 1

«Ще нещодавно я сидів у підвалі під Покровськом, куди до нас зайшла кішка, яку я вирів назвати на честь кози Аляски й написав Анжеліці про це. Так і зав’язався діалог. Анжеліка п’ять років жила на хуторі в Тернопільській області сама. Ну як сама… З нею жили 12 котів, сім собак, чотири кози й дев’ять курок, за якими вона доглядала. Це було найскладніше побачення в житті», – пригадав знаменитість.

Після відпустки пара усвідомила, що їхні почуття дещо більше, ніж просто дружба. Відтоді роман почав набирати обертів. За словами Вишебаби, Анжеліка завжди була на зв’язку й навідувалася до нього у прифронтове місто. Тож під час одного з таких візитів поет прийняв рішення освідчитися. Своєю чергою Анжеліка поділилася, що тут головне не кількість місяців у стосунках, а «впевненість, що ви хочете йти разом».

Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства фото 2

До слова, для Павла Вишебаби це буде другий шлюб. Раніше, 2015 року, він був одруженим з журналісткою з Маріуполя Інною Тесленко. До слова, їхнє весілля тоді стало першим в Україні, оформленим онлайн-заявкою у РАЦСі. 2016 року у подружжя народилася донька Зореслава. Однак 2022 року подружжя розлучилося. Спочатку колишні приховували причини розриву, але згодом Інна публічно натякнула на зради ексчоловіка. У відповідь військовий заперечив такі звинувачення й наголосив, що у нові стосунки вступав уже після розлучення.

Уже думає про сукню на наступний день народження. 105-річна жителька Камʼянського розкрила секрет довголіття
Буковинка двічі поспіль народила двійнят: як живе незвична родина
Посол України в Омані знову опинилася в центрі дискусії через своє вбрання
Відомий військовий і поет Павло Вишебаба заручився з коханою після трьох місяців знайомства
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
Відома блогерка виграла суд після скандалу з депутатом Гончаренком: подробиці
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

