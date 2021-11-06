Лобода бідкається, що тепер в Україні вимушена виступати на весіллях та днях народження

Скандальна співачка чотири роки не могла зібрати сольник в Україні. Чому так – вона досі не розуміє

Співачка Світлана Лобода, котра неодноразово потрапляла у скандали через свою поведінку під час російсько-української війни, дала інтерв’ю Марії Єфросиніній. Вона, зокрема, розповіла, що надзвичайно затребувана та дає близько 500 концертів на рік у різних країнах світу, але в Україні не могла організувати виступ чотири роки. Лобода згадала, як у 2017 році їй зірвали сольник в Одесі. Причиною того, що люди не дали їй вийти на сцену, співачка назвала «конфлікт із одним впливовим чоловіком із Одеси», а протест проти концерту – проплаченим. При цьому їй навіть не спало на думку, що українців моголи обурити її виступи в Росії та підтримка країни-агресора.

Лобода також поскаржилася, що після того виступала в Україні лише на приватних вечірках.

«Я приїжджаю, даю корпоративи, багато концертів. Це дні народження, весілля, тут все спокійно», – заявила артистка.

Весь час в інтерв'ю лобода називала Україну «этой страной», а в фіналі розмови вона визнала, що дуже хоче нарешті відновити свої заробітки тут. Нещодавно навіть взяла у репертуар пісню українською мовою. На запитання ведучої, для чого такій затребуваній артистці потрібні концерти в Україні, Лобода відповіла:

«Тому що я люблю цю країну, тому що я за неї переживаю, тому що тут моя сім’я, тому що так не чесно», – сказала співачка.

Нагадаємо, раніше скандальна Лобода розповідала, що вивезла родину з України.

Також нещодавно Лобода назвала Російську Федерацію «нашей страной». Сталося це на врученні премії «МузТб» у Москві. Артистка, яка проміняла Україну на країну агресора, вийшла на червону доріжку і перед численними камерами чітко дала зрозуміти, яка держава для неї тепер «наша».

«Я вражена масштабами цієї премії. Вважаю, що «МузТб» – найкраща премія нашої країни», – зазначила Лобода, відповідаючи на питання ведучої Ксенії Собчак.

Раніше чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.

Як відомо, Повалій з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії.