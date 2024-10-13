Зал аплодував стоячи. У Києві відбувся допрем’єрний показ фільму про українських капеланів

Документальний фільм «Бути поруч» присвячений військовим капеланам, які пройшли шлях свого становлення, починаючи з 2014 року

Фільм про значення віри на війні за Україну створений командою кримськотатарських журналістів

У Києві, з нагоди Дня військового капелана, відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Бути поруч». Режисером фільму виступив Айдер Омєров. Продюсер та сценарист Руслан Халапов.

Стрічка присвячена тим, хто підтримує захисників України у найскладніші моменти. Героями стрічки стали українські військові капелани: вони розповідають живі історії, згадують найскладніші моменти, діляться своїм досвідом.

Презентація документального фільму «Бути поруч» у Музеї Другої світової фото пресслужби Військового капеланства Збройних Сил України

«Документальний фільм «Бути поруч» присвячений військовим капеланам, які пройшли шлях свого становлення, починаючи з 2014 року, з Майдану, коли військові капелани (працювали – ред.) як капелани-волонтери, і до сьогоднішнього дня, коли військові капелани вже зайшли у військо офіційно як штатні військові капелани», – зазначили в Службі військового капеланства ЗСУ.

Про ідею та задум фільму розповіли перед допрем’єрним показом Руслан Халапов, Айдер Омєров та начальник Служби військового капеланства Збройних Сил України полковник Олексій Терещук.

Перегляд фільму, тривалість якого трохи більше години, завершився аплодисментами. Зал Музею Другої світової війнивітав авторів та героїв стрічки стоячи.

Гості показу, герої і автори фільму також провели обговорення ролі військового капелана в підготовці воїнів до виконання бойових завдань та місії душпастирської служби у повсякденній діяльності підрозділів ЗСУ.

Руслан Халапов, Айдер Омєров та військовий капелан окремої бригади морської піхоти Вячеслав Воровченко фото: пресслужби Військового капеланства Збройних Сил України

Режисер Айдер Омєров, який також також виступив оператором та монтажером у проєкті «Бути поруч», зазначив, що це фільм не про релігію, він про віру на війні та про тих, цю віру плекає. «Я вдячний капеланам за вашу діяльність, ваша праця є неоціненною. Моє усвідомлення того, ким є капелан, та наскільки важливою є його діяльність, прийшло тоді, коли я почув думки солдат. Часто буває, що капелан для них як брат чи сестра (серед військових капеланів є жінки – ред.), чи навіть як батько. Вони підтримують військовослужбовців у найважчі для них часи».

Фільм був створений Службою військового капеланства Збройних Сил України спільно з інформаційно-медійним агенством Qirim.Media.

Презентація документального фільму «Бути поруч» у Музеї Другої світової фото зі сторінки Ruslan Khalapov

У фільмі знімалися військові капелани ЗСУ Володимир Труш, Олександра Андріяшина, Іван Гальо, Олег Скнар, Тарас Коцюба, Павло Федосов, В’ячеслав Воровченко та Ігор Бігун.