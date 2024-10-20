Вечір пам’яті Віталія Білоножка. Фото та відео з Палацу «Україна»

Колеги та друзі співака, який відійшов у засвіти на початку року, виконали його хіти

19 жовтня у Палаці «Україна» пройшов вечір пам’яті народного артистка України Віталія Білоножка.

Родина співака зібрала в цей вечір на одній сцені кілька десятків колег, які згадували артиста та виконували його пісні.

Як відомо, родина Білоножків багато років проводила фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець».

Багато артистів завдячують своїй появі на великій сцені саме цьому фестивалю.

19 жовтня у Палаці «Україна» пройшов вечір пам’яті народного артистка України Віталія Білоножка.



Родина співака зібрала в цей вечір на одній сцені кілька десятків колег, які згадували артиста та виконували його пісні. pic.twitter.com/VYa6PNFgcy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2024

У вечорі пам’яті, які тривав майже п’ять годин взяли участь: Тарас Петриненко та Тетяна Горобець, Павло Зібров, «Лісапетний батальйон», Віктор Павлік, Надія Шестак, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Алла Кудлай, Катерина Бужинська та Михайло Грицкан, Ауріка Ротару, Андрій Кравченко, Тетяна Піскарьова, Оксана Пекун, Петро Чорний, Ярослава Руденко та Христина Охитва, Олександр Злотник, Ірина Зінковська, Алла Попова.

Також виступали «Авіатор», Квартет «Гетьман», «Аква Віта», Геля Зозуля, естрадно симфонічний оркестр, Академічний ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України.

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець

Віктор Павлік

Алла Кудлай

У концерті також брали участь захисники України.

Військовий Денис Париж, який є розвідником, спеціально прибув, аби виконати пісню Віталія «Боже, дай Україні волю».

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Вечір пам’яті Віталія Білоножка Усі фото «Главком»

Удова Віталія Білоножка, народна артистка Світлана Білоножко, цього вечора виконала кілька пісень, серед яких кілька нових.

Одна з них – пронизлива присвята чоловікові, якого артистка передчасно втратила на початку 2024 року.

Вірші до композиції написав Петро Мага.

Ти не покинеш нас ніколи!

Ти – моя радість і сльоза, земля збідніла на твій голос, та заспівали небеса.

І вперше сад без тебе вродить: намиста яблук і невдач.

Життя з тобою - то мій подих, життя без тебе – то мій плач.

Світлана Білоножко

Ярослава Руденко та Христина Охитва

На сцену також виходили онуки Віталія Білоножко. Старший Віталій, який недавно одружився, виконав легендарний хіт діда «Буде свято». Ця пісня на слова Анатолія Матвійчука та музику Олександра Морозова увійшла до Сотні золотих хітів Незалежності, укладену «Главкомом» у 2021 році.

Нагадаємо, Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради помер на 71 році життя 9 січня 2024 року.

До слова, раніше народна артистка України Світлана Білоножко розкрила деякі подробиці особистого життя свого онука Віталія Білоножка.