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Українські стрічки отримали нагороди на Варшавському кінофестивалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українські стрічки отримали нагороди на Варшавському кінофестивалі
Фільм «Буча» посів друге місце в глядацькому голосуванні серед 57 художніх повнометражних фільмів
фото з відкритих джерел

Цьогоріч на фестивалі показали шість стрічок українських режисерів

Художній фільм «Буча» та документальна стрічка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» здобули призи глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Варшаві. Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

У Польщі з 11 по 20 жовтня проходив ювілейний, 40-й Варшавський міжнародний кінофестиваль (WFF). На заході представили 139 фільмів з різних країн – 84 повнометражні та 55 короткометражні стрічки. Цьогоріч на WFF показали і шість стрічок українських режисерів. 

Фільм «Буча» режисера Станіслава Тіунова посів друге місце в глядацькому голосуванні серед 57 художніх повнометражних фільмів.

Сюжет драми заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель на Київщині під час російської окупації на початку 2022 року. Фільм розповідає історію громадянина Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

В український прокат «Буча» виходить 7 листопада.

Третє місце на WFF отримала документальна стрічка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» режисера Тараса Томенка.

Це документальний омаж Сергію Параджанову, міфологізованому кінорежисеру й митцю, з нагоди його 100-річчя. Фільм поєднує унікальні архівні матеріали із сюрреалістичними ляльковими сценами, що стирають межі між уявою та реальністю. Творці фільму зробили дослідження постаті кінорежисера та історії родини Параджанова на тлі його ексцентричності та непокори радянській цензурі.

Українські стрічки отримали нагороди на Варшавському кінофестивалі фото 1
фото: Держкіно

Перше місце за глядацькими симпатіями дісталося польському фільму «Where do we Begin» Моніки Майорек.

Нагадаємо, фільм українського режисера Павла Острікова «Ти – космос» переміг на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі. 

Як відомо, у Києві завершуються зйомки новорічної стрічки «Потяг у 31 грудня». Сімейна зворушлива комедія вийде на великі екрани 1 січня 2025 року. 

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Теги: притулок фільм Гостомель подорож

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