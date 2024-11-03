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Міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців
Ґран-прі отримала стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної
фото: Molodist Kyiv International Film Festival

Найкращим фільмом Міжнародного конкурсу стала стрічка «Все, що ми уявляємо як світло» режисерки Паял Кападії

2-го листопада у «Будинку кіно» відбулася церемонія нагородження переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Ґран-прі отримала стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної (Україна, 2024). 

«Захоплюючі промені світла, що проникають до маленької квартирки. Надзвичайні актори, які розкривають глибинні людюські почуття, і разом з тим, звуки, що долинають з-за кадру. Пронизлива, чутлива історія кохання, що звучить на фоні моторошних вибухів», — розповів про фільм цьогорічний голова журі, режисер Мохаммад Расулоф. 

Стрічка отримала «Скіфського оленя» та грошову винагороду в розмірі $5 тис.

Режисерка фільму «Медовий місяць» Жанна Озірна та продюсер фільму Дмитро Суханов
Режисерка фільму «Медовий місяць» Жанна Озірна та продюсер фільму Дмитро Суханов
фото: пресслужба фестивалю

Найкращим фільмом Міжнародного конкурсу стала стрічка «Все, що ми уявляємо як світло» режисерки Паял Кападії (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург, 2024). Фільм отримав «Скіфського оленя» та грошовий приз $2 тис.

Спеціальну відзнаку Міжнародного конкурсу отримав фільм «Новий рік, що так і не настав» режисера Богдана Мурешану (Румунія, Сербія, 2024)

«Ми були глибоко зворушені фільмом про тоталітарну систему і те, як вона намагається ламати та дегуманізувати людей. У непослуху та опорі героїв цієї стрічки є багато надії і саме тому ми б хотіли нагородити Спеціальною відзнакою стрічку «Новий рік, що так і не настав» Богдана Мурешану» – зазначили у своєму обґрунтуванні членкині журі.

Найкращим короткометражним фільмом Міжнародного конкурсу, а також володарем «Скіфського оленя» та премії у 2,000 доларів від фестивалю «Молодість» стала стрічка «Ми хочемо тут жити» режисерки Александріни Туркан (Ураїна, 2023).

Ґран-прі отримала стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної (Україна, 2024)
Ґран-прі отримала стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної (Україна, 2024)
фото: пресслужба фестивалю

«Ми дуже емоційно привʼязалися до героїв цього фільму. Ця історія про дітей, які пережили жахливі тижні окупації. У кожного з них свої погляди і інтереси, але їх обʼєднує спільне бажання у вільній та незалежній Україні» – повідомили зі сцени журі.

Найкращим студентським фільмом Міжнародного конкурсустали картини «Як метелик» режисерки Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль, 2023) та «Бася: Три короткі історії» режисера Матеуша Петрака (Польща, 2023)

«Обидва фільми пропонують альтернативні погляди на процес старіння. Є багато шляхів, як можна старіти, і ці два фільми демонструють два з них. Водночас обидві роботи є напрочуд милими портретами двох людей. Тому ми вирішили розділити нагороду за найкращий студентський фільм», – йдеться у зверненні журі.

Переможці категорії отримали «Скіфського оленя» та грошову винагороду в сумі $2 тис.

Спеціальну відзнаку Міжнародного конкурсу студентського кіноотримали також два фільми: «Хаос, який лишився позаду» режисера Нікоса Коліукоса (Греція, 2023) та «Антологія річкової риби», режисерка Вєєра Ланпінпаа (Фінляндія, 2024)

Оцінювало Міжнародний конкурс головне журі фестивалю:

  • Мохаммад Расулоф – незалежний кінорежисер (Іран);
  • Альберт Відершпіль – кінознавець, кіноменеджер (Німеччина);
  • Марія Катаврадзе – директорка, сценаристка (Литва);
  • Анастасія Карпенко – акторка театру і кіно (Україна);
  • Максим Асадчий – кінопродюсер (Україна).

«Звісно, ночами я чув звуки, і згодом зрозумів, що це іранські дрони. Це, безумовно, прикрий факт. Але я хочу, щоб ви знали: іранський народ не підтримує свою ісламську владу, і ми повинні розрізняти тих, хто виступає проти цього режиму», – наголосив Мохаммад Расулоф, голова журі та незалежний іранський кінорежисер.

Приз глядацьких симпатій та «Скіфського оленя» отримав фільм «Мовчання Устриць» режисера Маркоса Піментеля (Бразилія, 2024). На фестивалі відбулась міжнародна прем’єра фільму, вручила призкоманда фестивалю.

Маркос Піментель з нагородою, на сцені команда фестивалю
Маркос Піментель з нагородою, на сцені команда фестивалю
фото: пресслужба фестивалю

Переможцем документального конкурсу стала стрічка «Квіти України» режисерки Аделіни Борець (Польща, Україна, 2024).

Спеціальною відзнакою документального конкурсу було нагороджено дві стрічки: «Проти вітру» режисерки Вані Тернер (Греція, 2024) та «Що тобі вчора снилось, Параджанов?» режисера Фараза Фешаракі (Німеччина, 2024).

Аделіна Борець з нагородою
Аделіна Борець з нагородою
фото: пресслужба фестивалю

Фільм «Переможці» режисерки Золеен Юсеф (Німеччина, 2024) став переможцем програми Teen Screen. 

Спеціальною відзнакою програми Teen Screen відзначили дві стрічки:  «Маленька Джо та старий» режисера Патріса Сове (Канада, 2024) – за операторську роботу; «Джіна» режисерки Ульріке Кофлер (Австрія, 2024) – за акторську гру.

Переможцями національного конкурсу короткометражних фільмів стала стрічка «Лелеки завжди повертаються додому» режисерки Ґали Козютинської (Україна, 2023).  

Ґала Козютинська з нагородою
Ґала Козютинська з нагородою
фото: пресслужба фестивалю

Фільмом-закриття 53-го київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» стала картина Даміана Коцура «Під Вулканом»(Польща, 2024). Представили картину виконавиця головної ролі Софія Розумовська та актриса Анастасія Карпенко.

Нагадаємо, художній фільм «Буча» та документальна стрічка «Сентиментальна подорож до планети Параджанова» здобули призи глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Варшаві. Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

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Теги: історія акторка молодість картина Лан Пін квіти актриса кінофестиваль Молодість машини конкурс подорож

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