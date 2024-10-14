Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, очікуючи результатів виборів у США – WSJ

Як зазначає WSJ, надія Путіна на «відносно легку перемогу у війні» залежить від перемоги Трампа на виборах

Трамп заявляв, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він прагнутиме швидкої мирної угоди з російським диктатором

Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни, в очікуванні перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, українські війська тримаються у важливих стратегічних точках на сході, таких як місто Часів Яр, але останніми тижнями Росія захопила місто Вугледар та просунулася до логістичного центру Покровська, а також в інших містах.

«Президент Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли, що хочуть перемоги України, але надають недостатню підтримку, щоб зупинити Росію та переломити ситуацію, кажуть українські чиновники та військові. Ще більше тривоги для Києва викликає те, що колишній президент Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він прагнутиме швидкої мирної угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, який ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України», – пише WSJ.

Росія планує збільшити військові витрати наступного року на чверть, сигналізуючи про своє довгострокове бажання подолати Україну. На думку американських аналітиків, у вересні російські війська пережили найсмертоносніший місяць війни. За оцінками західної розвідки, втрати становлять 1,2 тис. загиблих і поранених на день. Військовий прогрес досягається головним чином за участі наземних штурмів піхотних підрозділів, наповнених засудженими, яких звільнили умовно достроково.

«Україна продовжує завдавати Росії втрат, які були б неприпустимими в будь-якій країні, яка не є абсолютною автократією», – зазначив підполковник армії США у відставці Джон Нагл.

Колишній військовий додав, що враховуючи обіцянку Трампа вирішити конфлікт, «надія Путіна на відносно легку перемогу залежить від перемоги Трампа». До того часу, за його словами, «Росія готова продовжувати зазнавати втрат, які не мають жодного оперативного чи стратегічного сенсу».

Як відомо, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні.

До слова, уряди європейських країн розробляють плани на випадок, якщо вони будуть змушені вступити в menage a trois («любовний трикутник») із Дональдом Трампом, який може перемогти на виборах президента США, і російським диктатором Володимиром Путіним.