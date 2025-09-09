Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші

Бармен витратив мільйони на вечірки, але виявилося, що гроші він отримав завядки помилці банку

44-річний бармен Ден Сондерс жив як рок-зірка через помилку в роботі банкомату. Лише за чотири місяці він вивів на рахунок понад $2 млн. Сондерс витрачав мільйони на розкішні вечірки, приватні літаки та розкішні готелі. Як пише «Главком», історію описав таблоїд The ​​Sun.

Почалося все з того, що одного вечора 2011 року він сидів з другом у пабі у місті Вангаратта (Австралія). Несподівано Ден зрозумів, що він не має грошей, щоб заплатити за кухоль пива. Він вийшов, щоб знайти найближчий банкомат.

Коли Сондерс перевіряв баланс кредитної картки, Національний банк Австралії повідомив: «Наразі баланс недоступний». Тоді він переказав $200 із кредитної картки на поточний рахунок. Банкомат повернув йому картку, гроші перевелися, але баланс кредитної картки не змінився. Дорогою додому він повторив трюк і після відправляв собі вже шестизначні суми, незважаючи на ліміт карти в $2 тис.

«Це було схоже на Різдво, приголомшливе почуття. Я знав, що це неправильно. Але це було чудове почуття в моєму житті» , – зізнався бармен.

Кинувши роботу та дівчину, Ден переїхав до Мельбурна, де буквально смітив грошима: знімав президентські номери в готелях та влаштовував галасливі вечірки. Також він орендував приватний літак на Балі для себе та 14 друзів.

«Щодня ми намагалися утнути щось велике, робили дурниці. Ми давали вуличним музикантам $500 або залишали $200 чайових таксисту. Ми йшли у стрип-клуб і змушували всіх танцювати», – згадує він.

Ден роздавав гроші незнайомцям: $20 тис. він віддав парі на медовий місяць і жінці на поїздку до Франції вивчати французьку мову, оскільки це була її мрія. Чоловіка спіймали лише тому, що він зізнався у скоєному. Сондерс багато разів намагався здатися з повинною з 2011 по 2014 рік, але, мабуть, ніхто не сприймав його розповіді всерйоз. На його рахунку могло бути до $5 млн.

У 2014 році він розповів на телебаченні про стиль життя «як у Каньї Веста» на гроші банку. Через кілька днів його заарештували та пред'явили 111 звинувачень у шахрайстві. Дена засудили до року позбавлення волі у колонії суворого режиму у 2015 році. Минуло вже 10 років, і Сондерс не шкодує про те, що сталося. Нині він допомагає людям, які страждають від ігрової залежності, та працює у благодійних організаціях.

