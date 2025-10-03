Перший український горор та заявка від Швейцарії на «Оскар». Кінопрем'єри тижня

Дистриб'ютори потішили українців прем'єрами різних жанрів

Цього тижня в український кінопрокат вийшли сім нових фільмів виробництва різних країн світу.

«Главком» детально розказує про прем'єри.

Каховський об’єкт (Україна)

Режисер: Олексій Тараненко

Актори: Марина Кошкіна, Дмитро Павко, Володимир Ращук, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Андрій Подлєсний, Ірина Кудашова, Орест Пасічник та інші

За сюжетом, після руйнування Каховської дамби українські військові проводять обстеження території, яка опинилася під водою. Очолює групу бійчиня з позивним Мара – у фільмі її зіграла акторка Марина Кошкіна. Під час розвідки військові натрапляють на таємний радянський бункер, що десятиліттями ховався на дні водосховища. Колись у цих підземеллях проводили нелюдські експерименти над людьми, і їхні страшні наслідки залишилися тут назавжди: понівечені, напіврозкладені істоти, які не належать ані до живих, ані до мертвих, але втілюють у собі фантом радянської ідеології.

Фільм «Каховський об’єкт» – перший український повнометражний проєкт у жанрі зомбі-горору з елементами бойовика. Творці також називають його першим в Україні антирадянським екшном (бойовиком). Стрічку створила команда, яка у 2024 році працювала над «Конотопською відьмою». Центральна ідея фільму – образ сильної жінки, що протистоїть ворогові та рятує світ, – належить продюсерці обох проєктів Ірині Костюк. Прототипами головної героїні стали реальні військовослужбовиці-медикині: Ярина Чорногуз, Оксана Струм та Мар’яна Нечипоренко. Акторка Марина Кошкіна, яка втілила Марусю, спеціально пройшла бойовий вишкіл перед зйомками, щоб правдоподібно зіграти свою роль. Партнером по кадру став військовослужбовець, актор Володимир Ращук.

Вкрадена (США, Велика Британія)

Режисер: Джеймс Кент

Актори: Кейт Бекінсейл, Скотт Іствуд, Метт Крейвен, Ана Ґолджа, Арвін Кананян та інші

Події стрічки розгортаються у 1993 році в американському штаті Огайо. Морін і Карім – колишнє подружжя, яке після розлучення має спільну опіку над донькою Аміною. Проте під час одного з побачень батько викрадає дитину та таємно вивозить її з США на свою батьківщину. Впродовж багатьох років Морін марно намагається знайти доньку, доки випадкова зустріч не змінює її життя. Вона знайомиться з чоловіком, що професійно займається розшуком викрадених дітей, і той пропонує допомогу в обмін на її співпрацю.

Морін погоджується й вирушає у небезпечну подорож, яка приводить її до Бейрута. Саме там жінці доведеться не лише знову зустрітися з колишнім чоловіком і донькою, а й ухвалити одне з найважчих рішень у своєму житті. Фільм заснований на реальній історії американки Морін Даббагх.

Помста (США, Велика Британія)

Режисер: Бред Фурман

Актори: Скотт Іствуд, Джеймi Фокс, Нора Арнезедер, Джої Бікіччі, Джон Леґуізамо, Ріта Ора, Роберт Де Ніро, Шамір Андерсон та інші

Це напружений екшн про протистояння з Бокуші, колишнім військовим лідером, який створив власну неприступну фортецю та зібрав навколо себе ветеранів. Уряд не може подолати його оборону, і єдиним шансом стає спецпризначенець Неш Кавано, колишній учень Бокуші. Йому доведеться зупинити масштабну війну ще до її початку та здійснити особисту помсту.

Нічна зміна (Німеччина, Швейцарія)

Режисер: Петра Бьондіна Вольпе

Актори Леоні Бенеш, Соня Різен, Аліреза Байрам, Сельма Джамал Алдін, Марґеріта Шох та інші

Фільм – офіційна заявка Швейцарії на кінопремію «Оскар-2026» у категорії «Найкращий міжнародний художній фільм». Він розповідає про медсестру Флорію, яка тримає на собі шалений темп хірургічного відділення. Попри втому та нестачу персоналу, вона продовжує дарувати турботу пацієнтам, але саме одна зміна перетворюється для неї на перегони з часом і приводить до несподіваного фіналу. Режисерка Петра Вольпе надихалася реальними історіями медиків, що додає стрічці відчутного реалізму та емоційної сили.

Пан або пропав (Франція, Бельгія)

Режисер: Антоні Кордьє

Актори: Самі Уталбалі, Лоран Лафітт, Елоді Буше, Лоре Келамі, Рамзі Бедіа, Ное Абіта, Махья Зрукі та інші

За сюжетом, 25-річний консервативний юнак Меді планує провести спокійне літо в маєтку батьків своєї дівчини. Та замість відпочинку він стає свідком напруженого конфлікту між родиною коханої та прислугою, що доглядає за віллою. Впевнений у своїй здатності врегулювати ситуацію, Меді береться примирити обидві сторони, але його втручання лише поглиблює суперечку й запускає непередбачувані події.

Стрибок у часі (Іспанія)

Режисер: Ольґа Осоріо

Актори: Тамар Новас, Марта Нієто, Маріо Сантос, Рубен Фульхенсіо та інші

Науково-фантастична сімейна комедія розповідає історію хлопчика Тео, який у 1989 році випадково знаходить часовий портал і переноситься у 2022-й. Тут його брат Оскар, що давно змирився з втратою, раптово отримує шанс повернути минуле та дізнатися правду про зникнення матері-науковиці, яка досліджувала подорожі в часі та червоточини. Тепер дорослий учений Оскар разом із братом мають розгадати таємницю своєї родини й відновити втрачені зв’язки.

Пробач, дівчинко (США, Франція, Іспанія)

Режисер: Єва Віктор

Актори: Єва Віктор, Наомі Акі, Лукас Геджес, Луїс Канселмі, Келлі МакКормакта інші

Фільм розповідає історію Агнес, яка пережила травматичну подію. Поки життя навколо продовжується, її найкраща подруга переїхала до Нью-Йорка та готується стати матір’ю. Водночас Агнес досі мешкає у будинку, де вони колись жили разом.

Це режисерський дебют Єви Віктор, яка також виконала головну роль. Фільм став фаворитом фестивалів, отримав нагороду на «Санденсі» та увійшов до програми Каннського кінофестивалю.

Раніше «Главком» писав, що актор Тарас Цимбалюк зухвало порушив дрескод Одеського міжнародного кінофестивалю.