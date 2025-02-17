Фільм про війну в Україні отримав премію BAFTA

У центрі сюжету – 18-річний хлопець на ім'я Іван, якому довелося взяти до рук зброю

У стрічці зіграли Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко

У лондонському Royal Festival Hall проходить церемонія вручення престижної британської премії BAFTA. Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір». Про це повідомляє Varietу.

Фільм присвячений темі війни в Україні та заснований на реальних подіях. Його хронометраж становить 20 хвилин. У стрічці знялися такі українські актори як Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

У центрі сюжету – 18-річний хлопець на ім'я Іван, чий батько працює хірургом із перших днів війни. Коли російські окупанти дізнаються про сховище, де перебувають поранені, юнак змушений узяти зброю, щоб захистити близьких та людей, які потребують допомоги.

Режисером стрічки виступив 26-річний британський режисер німецького походження Франц Бьом, операторську роботу виконала Сьєн Ю Ніу, уродженка Тайваню, що мешкає в Лондоні. Головну роль Івана зіграв Олександр Рудинський, а його батька – Сергій Калантай. Також у фільмі з'явилися Юрій Радіонов і Олександр Яценко.

Серед інших номінантів у цій категорії були такі фільми:

«Marion» (укр. «Маріон»)

«Milk» (укр. «Молоко»)

«Rock, Paper, Scissors» (укр. «Камінь, ножиці, папір») – переможець

«Stomach Bug» (укр. «Кишкова інфекція»)

«The Flowers Stand Silently, Witnessing» (укр. «Квіти стоять мовчки, як свідки»)

«Witnessing» (укр. «Бути свідком»)

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