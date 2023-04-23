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Мінкульт створив комісію для перевірки Почаївської лаври

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінкульт створив комісію для перевірки Почаївської лаври
Свято-Успенська Почаївська Лавра, Тернопільська область
фото: vidviday.ua

У Кременецькому заповіднику в одному з храмів уже припинився термін угоди про використання об'єкта, однак комісію туди наразі не допускають

Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснить ревізію використання об'єктів Почаївської лаври представниками Української православної церкви московського патріархату. Про це повідомив голова Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

«У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника», – заявив міністр.

За його словами, у Чернігові Мінкульт веде «цивілізований діалог» із представниками УПЦ МП, натомість у Почаївській лаврі робота лише розпочинається.

«Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також є справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес», – розповів Ткаченко.

Нагадаємо, що 28 березня Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

До слова, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів «Главкому», що влада Кремінського району на Тернопільщині просто подарувала землю під будівлями на території Почаївської лаври, і це причина, чому московських церковників звідти не так просто вигнати, як з Києво-Печерської лаври, де був розірваний договір на аренду святині.

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Теги: Мінкульт Олександр Ткаченко лавра Московська церква в Україні православна церква церква

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