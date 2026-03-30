Угода між Україною та Болгарією, підозра чиновниці Мінкульту. Головне за 30 березня 2026

Дайджест новин 30 березня 2026 року

Україна та Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю. Служба безпеки викрила керівницю одного з відділів Міністерства культури, яка вихваляла очільника Кремля. Крім того, Україною прокотилася хвиля «замінувань».

«Главком» склав добірку головних подій 30 березня.

Україною прокотилася хвиля «замінувань»

Національна поліція фіксує масове надходження анонімних повідомлень про замінування будівель. Станом на 14:50 до правоохоронців надійшло вже 1216 таких звернень.

Повідомлення почали надходити 30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, банків та інших установ.

Станом на 18:00 поліцейські опрацювали 56 % анонімних повідомлень про замінування. У жодному з опрацьованих викликів інформація про замінування не підтвердилась.

Тимчасовий прем’єр Болгарії прибув до Києва

До Києва прибув виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гюров. Тимчасового прем’єра супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів: міністр закордонних справ Надія Нейнська, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

В Україні Гюров зустрівся з президентом України, а також українським урядом.

Трамп пригрозив Ірану знищити усі електростанції та нафтові свердловини

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану повністю знищити всі електростанції, нафтові свердловини, а також острів якщо новий режим не погодиться на мирну угоду.

Глава Білого дому уточнив, що Сполучені Штати ведуть серйозні обговорення з новим, «більш розумним» урядом Ірану про завершення військової операції в регіоні. Американський лідер додав, що у цьому питанні вже є «значний прогрес».

Водночас президент США наголосив, що якщо угоди не буде або Ормузьку протоку не буде розблоковано для судноплавства – Сполучені Штати можуть піти на жорсткі кроки.

Україна та Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський і тимчасовий очільник болгарського уряду Андрей Гюров підписали угоду про безпекову співпрацю. Про це лідери країн заявили на спільній пресконференції в Києві.

«Сьогодні з президентом ми підписали угоду про безпекову співпрацю, яка довго готувалася. Я радий, що ми можемо змогти зробити це цього разу. І це не просто якась формальність, це спільна робота у вимірі нашої спільної європейської безпеки. Ми також як уряд затвердили національний внесок у механізм боротьби від НАТО. І це солідарність у дії, це те, що, як ми вважаємо, буде посилювати безпеку Європи загалом», – сказав Гюров.

Інше ключове питання, яке обговорювали партнери – безпека в Чорному морі.

«Нам дуже подобається цей великий досвід, який Україна накопичила у захисті критичної інфраструктури, також забезпечуючи свободу судноплавства у Чорному морі. Такою мірою, що ми вважаємо, що Україна – це ключовий фактор для забезпечення безпеки не лише в регіоні Чорного моря, але всього східного флангу НАТО», – наголосив болгарський прем’єр.

СБУ затримала чиновницю Мінкульту, яка вихваляла Путіна

Начальниці одного з відділів Міністерства культури та стратегічних комунікацій України повідомлено про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ. Слідство встановило, що підозрювана у своїх розмовах виправдовувала дії РФ, а повномасштабне вторгнення російських військових до України подавала не як агресію, а законні дії. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Ірину Романенко. 

За даними прокуратури, жінка у своїх розмовах стверджувала, що Україна нібито сама спровокувала війну, сама провокує удари по енергетичних об’єктах. Також посадовиця розмірковувала куди росіянам краще вдарити своєю ракетою, та ще й не однією. Все це жінка говорила, мешкаючи у Києві та щодня спостерігаючи трагічні наслідки дій РФ. Експертизи підтвердили протиправні висловлювання підозрюваної.

Інші важливі новини

  • Український правопис як стандарт державної мови набрав чинності.
  • Ченці УПЦ МП отримали підозру у сексуальному насиллі проти дитини.
  • Сербія домовилася з РФ про дешевий газ.

