Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)

Серед історичних об’єктів Львова, які зазнали пошкоджень унаслідок вчорашньої атаки РФ, – національний музей «Тюрма на Лонцького». У будівлі вибито майже всі вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на історика, народного депутата Володимира В'ятровича.

«Тут вибито майже всі вікна – ті самі, що пам’ятали злочини Москви минулого століття. Але пам’ять не вибити. Ми пам’ятаємо ті злочини – і не забудемо нинішніх», – йдеться у дописі.

фото: Volodymyr Viatrovych/Facebook

Музей зазначив, що сьогодні не працює з технічних причин.

Музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» розташований у Львові в приміщенні тюрми, де розміщувалися каральні органи трьох окупаційних влад: польської, радянської та німецької. Це перший в Україні музей-в’язниця.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора постраждали у Львові внаслідок атаки РФ, у стаціонарах залишаються семеро.

Як повідомлялося, експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини. МЗС України уже домовилося з представниками організації про відповідний візит.

